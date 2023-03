Titel kan nog voor Tievolley dames A: “Beloning voor al ons werk zou mooi zijn”

In Promo 2B is alles nog mogelijk voor Tievolley Tielt Dames A. Ook de titel kan nog. Dit weekend wacht de confrontatie met hekkensluiter Zwevezele B. Aan Tielt om gefocust te zijn en de punten thuis te houden.

“Over het resultaat valt niet te klagen, maar het ging zeker met ups en downs”, zegt de 20-jarige libero Iris Deleersnijder uit Bavikhove, die criminologische wetenschappen aan de UGent volgt. Het is haar derde jaar bij Tievolley. Voordien speelde ze bij DVH Wielsbeke. “Hier en daar hebben we wat punten laten liggen. Maar we blijven telkens vechten voor ieder punt en voor elkaar.”

“Dit weekend nemen we het op tegen hekkensluiter Zwevezele B. Het zal een match zijn waarin we ons eigen spel moeten spelen. We hebben al meerdere keren downmomenten gehad waarbij we ons niveau niet haalden. Dat moeten we nu proberen te vermijden.”

Minstens top drie

“We staan nu hoog geklasseerd. Bij aanvang van het seizoen hoopten we op een topdrieplaats. Dus het is wel de bedoeling om die ambitie zeker te halen. Al wat erbij komt, is mooi meegenomen.”

“Alle wegen liggen ook nog open – ook de titel kan nog. Wij moeten uitgaan van onze eigen sterktes en telkens weer ons volledig smijten. We moeten ook op training proberen telkens weer de lat voor onszelf zo hoog mogelijk te leggen, zodat dat zich vertaalt in de wedstrijd. We hebben het hele seizoen gevochten om zo hoog mogelijk te eindigen. Als we kunnen afsluiten met de titel, zou dat een mooie beloning zijn voor ons harde werk.”

“We zijn een jonge ploeg met een leuke sfeer, en veel vriendschap. We zijn ook blij dat we spelverdeler Emilie Quartier recupereren, die terug is na een breuk in de vinger.” (RV)

Zaterdag 18 maart om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – Elckerlyc Zwevezele B