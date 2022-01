Tievolley Heren A is uit op sportieve revanche tegen Denderhoutem: “Het is aan ons om te tonen dat wij het sterkere team zijn”

De heren van Tievolley Tielt kijken in Nationale 3A uit naar de topper van dit weekend. Ze zijn namelijk uit op revanche tegen Denderhoutem dat in de heenronde als enig team van hen kon winnen. Tielt heeft het gevoel dat ze nog iets recht te zetten hebben.

“Bij Poperinge waren er enkele coronagevallen vorige week”, opent de 20-jarige libero Dante Harinck uit Tielt die als student leerkracht secundair onderwijs LO en bewegingsrecreatie in zijn laatste jaar zit. “De match kan uitgesteld worden als een ploeg twee of meer coronazieken heeft. Indien dat het geval is moeten ze die attesten voorleggen aan de volleybalbond en kan de wedstrijd uitgesteld worden. Daardoor hadden we vorig weekend geen match.”

Blijven groeien

“Komende zaterdag nemen we het op tegen Denderhoutem op verplaatsing. Ik verwacht een sterke tegenstander. Ondanks dat ze nu tweemaal op rij verloren hebben. Dat wil niets zeggen. Het is een ploeg die we niet mogen onderschatten en die er alles zal aan doen om tegen ons te winnen, maar ook omgekeerd is dat het geval.”

“Ik denk dat het normaal is dat je als team toch een beetje uit bent op een revanche. Het is de enige match die we verloren hebben in de heenronde van de competitie (1-3) en persoonlijk heb ik het gevoel dat we iets moeten rechtzetten. Ondanks dat velen van ons al jaren samenspelen, blijven we groeien, ondanks winst of verlies.”

Enkelblessure

“De kans op de titel zal er enkel en alleen komen als we hard blijven werken. Er zitten stevige tegenstanders in onze reeks die willen winnen van ons. Het is aan ons om te tonen dat wij dan het sterkere team zijn en zo winnen tegen de ploegen waarvan we kunnen winnen. Indien dat het geval is, is de kans op de titel wel groot. Ik wil in ieder geval nog zo ver mogelijk raken met dit team.”

“Jammer genoeg heeft Simon Vallaeys een enkelblessure opgelopen op training. Hoelang hij exact out zal zijn wegens die blessure weet ik niet. Verder zijn er geen blessures in ons team en kunnen we op een fitte kern rekenen om de wedstrijd zaterdag tot een goed einde te brengen.” (RV)

Zaterdag 29 januari om 20 uur: Denderhoutem – Tievolley A.