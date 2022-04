Terugblik op moeilijk seizoen voor Dames Volley Bredene: “Nooit gedacht dat we voor het behoud zouden spelen”

Ook voor de damesploegen van Volley Bredene is het seizoen weldra afgelopen. Tijd voor een kritische terugblik met jeugdcoördinator en lid van de sportieve cel Caroline Fillée.

“Onze dames van het A-team hebben een moeilijk jaar achter de rug. Het uitvallen van een belangrijke speelster en het inpassen van enkele nieuwe meisjes zorgden ervoor dat we pas eind november onze eerste overwinning boekten. We hadden er absoluut geen rekening mee gehouden dat we zouden moeten strijden voor het behoud. Het coronajaar heeft de speelsters ook geen deugd gedaan. Een volledig jaar inactiviteit brengt zowel oudere als jonge speelsters uit hun ritme.”

“Ondanks het moeilijke seizoen blijven de meeste dames de ploeg trouw”, vervolgt Fillée. “Dat bewijst dat de sfeer en de verstandhouding onder de speelsters nog steeds goed zijn. Normaal gezien blijft ook coach Geert Willem op post. Het is onze ambitie om volgend seizoen beter te doen. Een plaats in de middenmoot van Promo 2 moet de ambitie zijn van deze ploeg.”

Respijt voor B-team

De kans is groot dat het B-team, dat in Promo 4 uitkomt, de competitie zal afsluiten op de laatste plaats. Toch is de jeugdcoördinator van Volley Bredene niet ontevreden over de prestaties.

“Ons B-team bestaat hoofdzakelijk uit jonge speelsters die na het coronajaar de overstap maakten vanuit de jeugdreeksen naar een seniorenploeg. Veel speelsters zoeken vaak lang naar een vaste positie binnen het team. Ze moeten ook de kans krijgen om zonder druk de nodige ervaring op te doen. De rangschikking geeft jammer genoeg een vertekend beeld van de mogelijkheden van die meisjes. We blijven erin geloven dat verschillende speelsters van het B-team op termijn de overstap kunnen maken naar de A-ploeg. Volgend seizoen neemt Mike Schillewaert (momenteel coach van het B-herenteam, red.) deze ploeg onder zijn hoede, want Jessie Verhaeghe verhuist naar Jumpers Middelkerke.” (PDC)