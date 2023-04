Supporters Knack Roeselare massaal paraat voor Europese finale tegen Modena

Woensdagavond speelt Knack Volley Roeselare in de Tomabelhal de terugwedstrijd van de finale van de CEV Cup tegen Modena. Een historische wedstrijd, 21 jaar na de vorige Europese finale. De belangstelling was dan ook erg groot.

De zaal zelf was in een uurtje uitverkocht, goed voor om en bij de 2.500 aanwezigen. Wie naast een ticket greep kon de wedstrijd op groot scherm volgen in de aanpalende Expohallen. Onze fotograaf, Stefaan Beel, trok een avond lang door Schiervelde op zoek naar de mooiste beelden.