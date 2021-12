Stijn D’Hulst won al de European Champions League én de wereldbeker: “Klaar om Poolse kampioen te trotseren”

Dinsdag 14 december speelt Knack Volley tegen de Poolse topper Jastrzebski Wegiel na de 2-3-openingswinst in Friedrichshafen zijn eerste thuiswedstrijd in de European Champions League 2022. Jastrzebski is favoriet voor groepswinst in poule A.

De spelerskern van Knack Volley Roeselare bulkt evenwel ook van de Europese ervaring. Deze campagne is de 33ste Europese campagne van Knack, goed voor 230 wedstrijden en de 20ste deelname in de Champions League die in het seizoen 2000-2001 aan de allereerste editie toe was. Kapitein Matthijs Verhanneman is aan zijn 14de Champions League met Roeselare toe en deze partij zou de 100ste wedstrijd zijn voor de receptie-hoek die ook een vijftal wedstrijden in de CEV-cup afwerkte met Roeselare.

Knack heeft evenwel met Stijn D’Hulst zelfs een Champions League-winnaar lopen. Hij won in het seizoen 2018-2019 in zijn passage van twee seizoenen bij de Italiaanse topper Civitanova die Europese hoofdprijs. Met het tweede seizoen er bovenop ook nog de wereldbeker in het clubvolleybal.

“Toch vind ik die Champions League-winst waardevoller dan die wereldbekerwinst. Die beleving om vanuit de poules via de dubbele kwartfinale en halve eindstrijd toe te leven naar die finale tegen Kazan was een ervaring apart. En uiteindelijk met de winst bekroond worden tot beste Europese ploeg, daar krijg je toch wel kippenvel van”, aldus Stijn D’Hulst. En die internationale ervaring draagt de 30-jarige D’Hulst ook tegen Jastrzebski mee. Hij telt in totaal al 82 Europese wedstrijden bij Knack en Civitanova samen waarvan 67 in de Champions League. Hij kijkt uit naar de confrontatie met de Poolse topper.

Kwartfinale ambitie

Knack opende met bellewinst op Friedrichshafen, een heel belangrijke winst, zegt Stijn D’Hulst. “Naar dergelijke wedstrijden leven wij uiteraard toe. Jastrzebski is zonder meer de favoriet voor de poulewinst. Ook de drie beste tweedes gaan mee in de loting voor de kwartfinales. Met op papier Friedrichshafen als concurrent daarvoor. Het Bulgaarse Hebar Pazardzhik is dan de grote onbekende in onze reeks.”

De vocale ruggensteun van de supporters zullen wij wel missen

“In de aanloop naar die eerste Europese confrontatie werden wij thuis door Menen geëlimineerd voor de bekercompetitie en verloren in de belle bij Maaseik. Die competitienederlaag was minder erg dan die bekeruitschakeling. Wij speelden toen evenwel onder druk waar Menen er zonder complexen kon tegenaan gaan. In Maaseik speelden wij weer te veel met ups en downs, maar het belang van deze partij was relatief. Die mindere resultaten werkten evenwel niet direct negatief in bij de directe voorbereiding op de Europese openingswedstrijd.”

In die zin was de eerste CL-confrontatie in Friedrichshafen een verademing. “De winst, zij het in de belle, was alvast een pluspunt. Wij openden in Friedrichshafen op een hoger niveau dan de beide voorgaande verlieswedstrijden en zetten de Duitsers met een hoge servicedruk van meet af aan vast. Al speelden wij nog niet constant genoeg op dat hoog basisniveau. Hadden wij dat wel gehaald dan pakten wij altijd de drie punten mee. Wij lieten evenwel de thuisploeg tot twee keer toe weer in de wedstrijd komen. Met een verliespunt als gevolg. Al telt in eerste instantie altijd het aantal gewonnen wedstrijden voor de vaststelling van de beste tweedes. De dagwinst is dan wel belangrijk, want wij willen die kwartfinale halen als een van de beste tweedes.”

Daarin slaagde Knack al twee keer waar het, weliswaar in een andere competitieformat, ook een paar keer de Final 12 haalde.

Voldoende druk zetten

Wil Knack doorstoten naar de kwartfinales dan kan winst tegen Jastrzebski het team helemaal Europees lanceren. “Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen de Poolse kampioen”, stelt Stijn D’Hulst. “De Poolse competitie is een van de sterkste binnen het Europese volleybal. Het wordt een weerzien met de Finse spelverdeler Eemi Tervaportti die drie seizoenen mijn concullega was bij Knack. Daarnaast maken ook drie Franse topspelers met onder meer Stéphen Boyer mee de dienst uit bij de Poolse topper.”

Is winst dan wel haalbaar? “Je moet aan elke wedstrijd beginnen met het doel die partij te winnen. Het zal dan wel nodig zijn dat wij vanop de servicelijn voldoende druk zetten. Europees kunnen wij boven onszelf uitgroeien, wat wij vorig seizoen in en tegen Modena bewezen. Jammer natuurlijk dat de wedstrijd zonder supporters moet afgewerkt worden, want die vocale ruggensteun zullen wij wel missen.”

“Of het geen nadeel is dat de competitie stilgelegd werd om in het ritme te blijven? Dat euvel werd opgevangen door twee oefenwedstrijden tegen Maaseik. Dinsdag wonnen wij thuis 3-1, vrijdag spelen wij in Maaseik. En dan moeten wij klaar zijn om de Poolse kampioen te trotseren.” (RB)

Dinsdag 14 december om 19 uur: Knack Roeselare – Jastrzebski Wegiel.