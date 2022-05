‘Speler van het jaar’ Mathijs Desmet staat met Knack op zucht van titel: “Nog één keer winnen…”

Na de 3-0-zege op de openingsspeeldag van deze finale play-offs won Knack Volley woensdag ook de tweede confrontatie tegen Decospan Menen, eveneens in drie sets. Daarmee komt Knack wel heel dicht bij zijn 13de titel… “Je staat beter twee matchen voor dan achter, maar wij moeten nog altijd een derde keer winnen van Menen”, aldus Mathijs Desmet.

In de eerste titelfinale domineerde Knack Volley in alle wedstrijdonderdelen, op uitzondering van de eerste set toen Menen in een wedstrijdfase een 16-9 in één rotatie naar 16-16 herleidde.

Dat kon, omdat Knack even minder secuur afwerkte en Menen onder de Roeselaarse druk uitkwam en wél secuur afwerkte. Bij 12-11 de tweede beurt moest Menen dan wel de rol lossen en was de set en ook de wedstrijd gespeeld.

‘Uitwedstrijd’

Voor de tweede confrontatie had het Menense bestuur en de supportersclub Ziejollid er alles aan gedaan om de sfeer van de ‘Hel van Mjende’ te creëren in de Tomabelhal. De ‘thuissupporters’ kregen een groen T-shirt om en bezetten de complete blok van de Roeselaarse socio’s die naar de overkant, waar anders de vips hun zitje hebben, verhuisd waren.

En daar geloofden ook de spelers blijkbaar in, want die eerste beurt werd een deelbeurt om duimen en vingers bij af te likken. Met een tot 12-11 gelijk opgaand scoreverloop, wel doorspekt met al een viertal video challenges, zenuwachtige coaches aan beide kanten en ook spelers die enigszins zenuwachtig acteerden.

En met een wedstrijdleiding die bekritiseerd werd door zowel spelers als publiek, maar ook met tussendoor prangende rally’s en de underdog die via Kindt en Rotty een 16-12 bonus op het bord kreeg.

De ingekomen Depovere serveerde met drie opslagpunten de kloof dicht en zorgde voor de ommekeer. Daarna nam Knack weer controlerend over met wel nog een enerverend setslot waarin een 20-23 alsnog in 24-24 omgezet werd. Een blokkende Coolman en acende Ahyi prikten de 24-26 vast.

Dat kroop duidelijk in de kleren bij Menen, dat zowel de tweede als derde beurt zijn meerdere moest erkennen in Knack, waardoor de wedstrijd weer aan spankracht inboette.

Toch een pittige eerste beurt, Mathijs Desmet? “Wij konden in die eerste wedstrijd Menen meteen vastzetten en van daaruit domineerden wij. De ene wedstrijd is evenwel de andere niet. Wij konden woensdag in het wedstrijdbegin Menen nooit voldoende onder druk zetten met de service.”

“En als zij hun aanvalspatronen optimaal kunnen opzetten, heb je het altijd moeilijk. Onze sterkte is ook de breedte van onze kern. De dubbele wissel met Depovere-Van Schie voor Ahyi-D’Hulst is een serieus wapen geworden en die zorgde ervoor dat wij die 16-12 konden remonteren om toch nog nipt de set te winnen. Het werd een belangrijke winst.”

Straks kampioen?

Als Knack zaterdag de derde wedstrijd wint, is de titel binnen. Een makkie na twee vlotte finalewinsten? “Je staat beter twee wedstrijden voor dan twee achter, maar wij moeten nog altijd een derde keer winnen van Menen”, bouwt Mathijs Desmet (22) nog altijd voorzichtigheid in.

“Wij zullen er alles aan doen om het titelfeest zaterdag in te zetten, maar wij beseffen best dat wij nog altijd één keer moeten winnen. Er zal geen gevaar zijn bij ons om die beslissende wedstrijd te licht op te nemen en leven er naar toe als is het de eerste partij.”

Speler van het Jaar

Na de eerste finalepartij vrijdag genoot Mathijs Desmet alle aandacht als winnaar van het referendum ‘Speler van het Jaar’. Na de corona-onderbreking introduceerde de supportersclub The Blue Wall weer dat initiatief. Uiteindelijk kreeg Mathijs Desmet het meeste stemmen achter zijn naam, Stijn D’Hulst en Matthijs Verhanneman vervolledigden het podium.

“Het is superleuk dat ik met die waardering afscheid neem van Knack (volgens geruchten verkast hij naar het Italiaanse Padua, red.). Ik dank dan ook iedereen die mij een stem gaf en zal er alles aan doen om de fans de titel te schenken als afscheid.”