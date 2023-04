Polish Team wint 20ste volleybaltornooi van KWV

KWV Volleybalteam Houthulst heeft vorige zondag in de sportzaal op de Vrijetijdscampus een volleybaltornooi georganiseerd.

“Dit is het twintigste tornooi – vorig jaar konden we er geen organiseren door de gekende pandemie. Dit jaar namen twaalf ploegen deel”, vertelt Bart Decoster van KWV. “De ploeg die van het verst kwam was Tsoglog-Zaluus uit Evergem, een ploeg met spelers uit Brussel en Antwerpen. Ons tornooi startte om 7 uur en de laatste match werd om 16.15 uur gespeeld.” Er namen onder andere nog ploegen deel uit Lichtervelde, Poperinge, Ichtegem, Ieper, Leffinge, Brugge, Oostende, en natuurlijk Houthulst.

Het tornooi is puur recreatief. “Wij spelen in recreatieve competitie, samen met De Schakel in het Zonnestraaltornooi; Polish Team en Volic Lichtervelde spelen ook in recreatieve competitie bij Roeselare”, duidt Bart Decoster. “In ons tornooi wordt gespeeld met gemengde ploegen. Het Polish Team, dat deel uitmaakt van KWV, bestaat uit Oekraïners, Polen, Roemenen…: allemaal mensen die hier wonen. Die ploeg won trouwens het tornooi.” Volic Lichtervelde eindigde als tweede, VC Out Brugge als derde. (ACK/foto ACK)