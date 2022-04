Pervol dames A maakt zich op voor titelfeest: “Voor elke bal blijven strijden”

De dames van Pervol Ruiselede kunnen zich zaterdag tot kampioen kronen in Promo 2A, in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Wivo Wingene. Het staat twee punten voor op eerste achtervolger Bevo Beobank Roeselare D.

“We denken wel dat we kunnen winnen van Wivo Wingene, maar houden ons hoofd koel”, opent de 18-jarige receptie-hoek Justine Mestdag uit Aarsele die Bestuurskunde en Publiek Management studeert aan de UGent. “We zijn bewust dat alles nog kan en dat ons kampioenschap nog niet binnen is. Dus we spelen nog steeds voor de volle drie punten en zullen strijden voor elke bal. Net zoals elke wedstrijd zullen we er het beste van maken.”

Niet verwacht

“Ik denk niet dat we het kampioenschap verwacht hadden, maar we streefden er zeker wel naar. Het is altijd mooi om het seizoen te starten met een doel voor ogen en dit ook te realiseren. Elke match zijn we gestart met een positieve mindset waarbij iedereen het seizoen wou afsluiten met de titel.”

“Zowel op als naast het veld is deze ploeg een echte meerwaarde waarbij iedereen altijd op elkaar kan rekenen. En ik denk dat deze band ervoor heeft gezorgd dat we samen sterker zijn geworden en samen gegroeid zijn naar deze eerste plaats.”

“Ik denk dat er heel wat potentieel zit in deze ploeg om te groeien en samen te streven naar een nog hoger niveau. Eerst en vooral willen we genieten van dit moment. Volgend seizoen zullen we proberen zo goed mogelijk te starten met dezelfde mindset als dit seizoen en dan ben ik er zeker van dat alles mogelijk is in Promo 1.”

Spelers gezocht

“Zelf heb ik 11 jaar bij Pervol gespeeld en zal ik nu een nieuw hoofdstuk starten bij Wivo Wingene. Ook onze midden Bieke Vandenbroucke verandert van ploeg, maar blijft wel bij Pervol. We zijn daarom nog steeds op zoek naar een midden en een receptie-hoek voor volgend seizoen.”

(RV)