“Onze sterke thuisreputatie terug eer aandoen”: Balti Kortrijk Spurs neemt het zondag op tegen Vamos Stekene

In eerste nationale van het herenvolleybal neemt Balti Kortrijk Spurs het zondag 5 januari in de Lange Munte op tegen Vamos Stekene – Sint-Gillis-Waas, de tweede in de stand.

De ploeg van libero Thibaut Van Acker zakte na drie nederlagen op een rij naar de elfde plaats, halfweg het seizoen. “We kunnen het niet ontkennen, in het klassement staan we er niet supergoed voor”, zegt de 32-jarige sterkhouder, die er na een blessure dit weekend terug bij is.

Kansloos

“Het is met gemengde gevoelens dat we de heenronde moeten analyseren. We begonnen het seizoen goed met een punt op Stekene, waar overigens meer in zat, en een thuiszege tegen VC Feniks Haacht. De laatste weken gaat het echter een pak minder. Vooral de laatste wedstrijd in en tegen Knack Roeselare was pijnlijk. We gingen kansloos met 3-0 (25/16, 25/18, 25/21) onderuit. Ikzelf sta al een drietal wedstrijden aan de kant, maar helaas hebben we geen tweede libero. Daarom moet een receptie-hoek speler daar depanneren, wat natuurlijk niet ideaal is. We voelen dat we heel beperkt zijn qua wisselmogelijkheden. We hebben een kern van slechts tien spelers. Als dan iemand geblesseerd is…”

Niveau zakt

“Los van de blessures, waar iedere ploeg mee te maken krijgt, merken we dat ons niveau aan het zakken is. We zitten ook een beetje in een vertrouwensdipje. Als ploeg moeten we nu een blok vormen en uit deze negatieve spiraal zien te komen. De wedstrijd tegen Roeselare gaf ons een dreun, maar die moeten we collectief te boven komen.”

Thuisreputatie

Zondag komt Vamos Stekene naar de Lange Munte. “We hebben altijd al een sterke thuisreputatie gehad. Die moeten we terug krijgen. We moeten er vanuit gaan dat we in eigen huis altijd de 3 punten moeten pakken. We moeten met de mindset op het veld verschijnen dat we iedere ploeg het vuur aan de schenen kunnen leggen. Op hun veld pakten we een punt, maar toen waren wij nog met twee extra buitenlanders en we zijn met een sterkhouder minder. Normaal keer ik terug uit blessure. Mentaal moeten we ons iedere keer opladen, niet eenvoudig nadat je slaag kreeg. Vooral de wedstrijd in Roeselare hakte er op in. De sfeer achteraf was onder het vriespunt.”

Zondag 5 januari om 17.30 uur, Sportcampus Lange Munte: Balti Kortrijk Spurs – Vamos Stekene – Sint-Gillis-Waas.