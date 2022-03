Nicolas Claeys (Knack B) gelooft in kansen in halve finale tegen Balti Kortrijk: “Wij willen die finale spelen. Een beker kan ons grijze seizoen wat kleur geven”

Met de halve finales belandt de provinciale bekercompetitie dit weekend in de eindfase. Wie de halve finales afwerkt, hoopt ook stilletjes de apotheose op paasmaandag te beleven, met de finales in De Haan. Bij de nationaal spelende ploegen bij de mannen moet Knack Roeselare B het in Kortrijk opnemen tegen reeksgenoot Balti Kortrijk A. Centrumspeler Nicolas Claeys wil dat finale-event niet missen.

Op papier is Balti Kortrijk de favoriet, want het staat in de klassering tweede achter het ongenaakbare Rembert Torhout en verloor nog maar twee wedstrijden. Knack incasseerde zeven nederlagen. In de heenronde verloor Roeselare overigens met 3-1 bij Balti Kortrijk. Toch kijkt Claeys met vertrouwen tegen de bekerclash aan.

“Ik moest voor die wedstrijd in de heenronde verstek geven, want ik zat met een coronabesmetting opgezadeld”, zegt Claeys. “Wij werden toen in De Lange Munte trouwens niet echt weggespeeld en wonnen zelfs de eerste set met 23-25. Daarna hadden we het wel moeilijker, maar we drongen in de vierde set, met 25-22, toch serieus aan voor een beslissende set.”

Reeks van zes

“We kenden overigens een moeilijke eerste ronde, waarin we te wisselvallig acteerden: de betere wedstrijden werden telkens met een mindere prestatie afgewisseld. Na die Kortrijkse nederlaag wonnen we op Zedelgem – waartegen we in het seizoenbegin thuis hadden verloren; in Oudenaarde gingen we vervolgens in drie sets verliezen, maar sindsdien hebben we niet meer verloren. En daardoor staan we nu vierde.”

Claeys wil samen met zijn ploegmaats dat reeksje van zes zeges op rij verder zetten in de beker. “Er wordt nu ook beter getraind en dat vertaalt zich in meer overtuigende prestaties. Die provinciale beker is een ideale gelegenheid om dat eerder grijze seizoen bij te kleuren. Iedereen in de ploeg wil die finale spelen.”

Zondag 27 maart om 18 uur: Balti Kortrijk A – Knack Roeselare B