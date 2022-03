Menen plaatst zich voor play-offs na nieuwe zege tegen Achel

Een schoonheidsprijs zal Menen niet krijgen maar na de 3-0-zege (25-22, 25-20 en 30-28) tegen Achel maar Decospan is nu wel helemaal zeker van een plekje bij de beste vier ploegen van België.

Menen had de eerste barragematch gewonnen in Achel zaterdag (2-3) maar had daar enorm voor moeten harken. In eigen zaal wilden Sinnesael en maats sneller de maat nemen van de Limburgers. Bij Achel ontbrak de coach nog steeds door corona maar het recupereerde wel de 43-jarige setter en ex-Menenspeler Tim Verschueren. Hij startte wel op de bank. Bij Decospan stond iedereen paraat. Soms ontbrak de scherpte wel bij de thuisploeg en telkens ze een comfortabele voorsprong opbouwden (8-4 en 14-10), sloegen de Limburgers terug. Plaskie kende net als zaterdag niet zijn beste dagje en werd bij 16-15 gewisseld door Vanneste. Na de 19-16 liet de thuisploeg zich weer bijna in de luren leggen (21-20). Lou Kindt vond het welletjes en scoorde aanvallend en aan de opslag zijn punten.

Vanneste bleef in set twee aan zet ten nadele van Plaskie, Sinnesael zette zijn contractverlenging nog maar eens in de verf met een machtig blok (3-1), bij de 4-4 en de 4-5 ging het wel even fout. Menen kon het niveau maar moeilijk opkrikken, vooral offensief haperde de motor. Het moest daarom in de achtervolging blijven tot 12-12, nadien schakelde de blokwerking een paar versnellingen hoger (15-12) om dan de pedalen weer helemaal te verliezen. Depestele moest zijn jongens naar de kant roepen wanneer Kindt twee keer met de muur van Fransen kennismaakte (15-16). De situatie werd al snel omgekeerd maar Menen was pas echt zeker van setwinst wanneer Rotty op wondermooie wijze een éénhandsblok uitvoerde. Allicht het mooiste uit de voorts bedroevende set.

Verschueren startte voor Achel aan de derde beurt, het stuwde de bezoekers naar 0-4 en een time-out voor Decospan. Menen zocht al een tijdje problemen en kreeg die dus ook. De inhaalbeweging ging -tekend voor de match- met ups en downs. Bij 11-12 klaarde de hemel toch weer op boven de Vauban. Voor even toch want de 13-17 voorspelde niet veel goeds. Sinnesael gaf Menen weer hoop (19-17), de eerste setbal was wel voor de bezoekers. Decospan maakte het na verschillende pogingen toch nog af dankzij een ace van Vanneste.

De spelers van Menen hebben nu eventjes vrij. De eerste match van de play-offs staat op zaterdag 26 maart gepland. Jelle Sinnesael en zijn gevolg gaan dan op zoek naar een nieuwe stunt op het parket van Knack Roeselare.