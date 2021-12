Menen Europees uitgeschakeld na verlies tegen Las Palmas

Het Europese avontuur van Decospan Menen stopt al na één ronde. Na het 3-1-verlies van vorige week in Las Palmas bleken de Spanjaarden ook in de return op Belgische bodem te sterk voor de West-Vlamingen.

De zaal van Menen voldoet niet aan de Europese normen en dus moesten Jelle Sinnesael en zijn maats uitwijken naar de Tomabelhal in Roeselare. Zonder publiek toch maar een kille bedoening en ook organisatorisch bracht het heel wat extra werk mee voor manager Anne Verhelst en haar gevolg. Gelukkig kon ze rekenen op de hulp van de vele vrijwilligers van Knack Roeselare.

Ook sportieve kopzorgen voor Frank Depestele want hij moest de 3-1-nederlaag uit de heenmatch trachten uit te wissen zonder hoofdaanvaller Lou Kindt. Die blesseerde zich aan de enkel en is verschillende weken out. Leonis Dedeyne mocht Kindt vervangen als opposite.

Rommelvolleybal

Menen liep 5-2 uit maar blonk nadien geregeld uit in rommelvolleybal. De Spanjaarden moesten zelfs geen indruk maken om op en over Menen te geraken. Decospan herstelde zich nog van de 9-10-achterstand maar na de 13-15 herviel Menen in een te hoge foutenlast. Escobar loodste zijn team naar de 0-1. Menen stond nu helemaal met de rug tegen de muur. Nieuw setverlies zou synoniem staan aan de uitschakeling.

En dat kwam sneller dichtbij dan gewild want Menen bakte er weinig van na de kampwissel. Na een handvol missers en twee time-outs keek Menen al tegen een 9-16 aan. Een zo goed als onbegonnen karwei dus om de uitschakeling nog te vermijden. Het werd nog even warm onder de Spaanse voeten toen Lankinen de 16-19 op de bordjes klopte maar dan was Menen definitief uitgezongen.

Beker van België

In de derde set stelde Las Palmas een B-team op, ook Frank Depestele voerde een paar wissels door. Al had het geen enkel belang meer. Menen werd in het laatste spel bij momenten nog helemaal weggespeeld door de Spaanse B-ploeg.

Menen komt nu nog in actie voor de Beker van België tegen Gent. De exacte datum van de heenwedstrijd in Menen is nog niet bekend. De terugwedstrijd staat wel vast en vindt plaats op dinsdag 21 december in Gent. De grensploeg hoopt om tegen dan Lou Kindt te kunnen recupereren op weg naar de finale in het Sportpaleis.