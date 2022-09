Mathias Bergez ziet veel progressiemarge bij ‘fusieploeg’: “Zes nieuwe spelers inwerken, kost tijd”

Wegens spelerstekort zagen Aalter en Pervol Ruiselede zich genoodzaakt om samen te werken. “Geen fusie”, klinkt het bij Mathias Bergez die beide ploegen kent van vóór de samenwerking. “Wel een samenwerking die goed is voor beide partijen.”

“De volleybalwereld was en is een kleine wereld, die helaas steeds kleiner wordt”, vertelt opposite Mathias Bergez (34) uit Ruiselede . “Jeugd aanwerven, blijft moeilijk. Een engagement aangaan van meerdere dagen in de week lijkt voor veel kinderen, jongeren en ouders niet meer te lukken. Om die reden is ook bij senioren spelers zoeken meestal een werk van lange adem.”

“Soms is het heel simpel. Ofwel zuig je een andere club of ploeg leeg of je gaat samenwerken. Ik gebruik duidelijk samenwerken, want we spreken niet over een fusie. Beide clubs blijven hun afzonderlijke werking behouden. Om die reden heten we ook ‘VC Aalter Welbi Pervol Ruiselede vzw’. De samenwerking heeft dus in dat opzicht alleen maar voordelen.”

“De eerste wedstrijd verloren we met 0-3. Laten we het houden bij een eerder slechte start van ons. Toch zat er meer in, duidelijk te zien aan de setstanden. In money time onvoldoende kunnen afwerken jammer genoeg.”

“Tegen Tievolley hadden we het gevoel de wedstrijd behoorlijk in handen te hebben. Helaas, bij een 20-20 of 18-18 hebben we onvoldoende kunnen afwerken om het zeil naar ons toe te kunnen trekken. Tot – jammer genoeg – drie maal toe. Een eerste wedstrijd voor Tielt en een derby, met heel wat spelers die connectie hebben bij Tielt. Dat is uiteindelijk steeds een moeilijke wedstrijd.”

“We hebben het aan onszelf te danken. Dat wil duidelijk zeggen dat er bij ons nog veel groeimarge is. De foutenlast moet naar beneden en complex 2 moet beter. Gemaakte afspraken moeten misschien ook wat correcter nageleefd worden. Kortom, het ligt aan onszelf. Meer, beter en harder trainen, nemen we mee naar volgende week.”

Drempels overwinnen

“De voorbereiding was wel goed, maar met de nodige drempels die overwonnen moeten worden. Zes nieuwe spelers die moeten ingepast worden, dat kost tijd.”

“Volgende week spelen we tegen Hofstade-Zemst. Daar weet ik weinig over. We zijn ook een nieuwe ploeg in de reeks. Het zal afwachten zijn hoe sterk zij voor de dag komen. We hopen dit seizoen een gezonde middenmoter te zijn en het lijkt alvast een leuke reeks en vaak dichter bij huis. Bovendien met heel wat tegenstanders die voor velen van ons al jaren gekende gezichten zijn. Dat is altijd leuk.”

“Helaas heb ik mijn enkel omgeslagen op 10 september. De week voor de start van de competitie. Vermoedelijk geen volleybal tot ergens 7 oktober, maar hopelijk niet zo lang. De optimist in mij zou graag tegen DVO inzetbaar zijn, dat is op 15 oktober. Setter Stefan Bergez was meer dan een half jaar out met een enkelblessure, maar is terug.” (RV)

Zaterdag 1 oktober om 20.30 uur: VC Aalter Pervol Ruiselede – HZ 93 Hofstade-Zemst.