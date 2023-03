Marke Webis op bezoek bij lijstaanvoerder: “We geloven in een stunt”

In eerste nationale van het heren volleybal staat zaterdagavond de kraker tussen Hellvoc Hemiksem-Schelle A en VT Marke-Webis Wevelgem A op de kalender. Om nog kans te maken op de titel moet de ploeg van Neil Oerlemans de drie punten pakken.

Twaalf zeges op een rij. Dat is de indrukwekkende reeks waaraan Marke Webis bezig is. De laatste nederlaag dateert al van 13 oktober tegen, jawel, Hellvoc Hemiksem-Schelle A, de ongeslagen lijstaanvoerder en tegenstander van dienst zaterdag. Marke staat tweede op 8 punten met één wedstrijd minder gespeeld. “Bij de start van de competitie was de top drie het doel”, steekt Neil Oerlemans (25) van wal. “We hebben dit jaar een brede kern met de ervaring die we al in de rangen hadden en de kwaliteitsinjectie van jonge spelers die we kregen. Tot op heden verloren we niet toevallig van Hemiksem en Brabo Antwerp, de nummers één en drie.”

Sterke reeks

“In Antwerpen werd het 3-2, maar zes weken geleden werd het op ons veld 3-0, een wedstrijd die we overtuigend wonnen. In eigen huis trokken we met 1-3 aan het kortste eind tegen Hemiksem. We speelden een sterke eerste set, maar daarna zakten we helemaal weg. Sinds die wedstrijd ging het alleen maar beter. Momenteel zijn we aan een heel sterke reeks bezig. Ons spelpeil is nu een stuk hoger dan tijdens onze laatste nederlaag. Hemiksem is zaterdag favoriet. Als wij verliezen dat is de titel voor hen zo goed als binnen. Maar daar gaan we niet vanuit. We zijn enorm gefocust op die wedstrijd. We zijn zeker de evenknie. Het geloof is heel sterk om te stunten tegen de ongeslagen leider. Als je top drie wil spelen, dan moet je ook kunnen winnen tegen de andere twee kandidaten.”

Zaterdag 4 maart om 20 u. 30: Hellvoc Hemiksem-Schelle A – VT Marke-Webis Wevelgem A.