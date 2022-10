Lisa Bostoen (Bidavo Bissegem A) tegen ex-ploeg Bevo Roeselare A: “Het enige West-Vlaamse duel”

In nationale 1 van het damesvolleybal staat zaterdagavond het enige West-Vlaamse onderonsje op het programma. Bidavo Bissegem A neemt het in Sporthal Ter Biezen op tegen Bevo Roeselare A.

Het is uitkijken naar Lisa Bostoen (nr. 5 op de foto, red.), die vorig jaar de kleuren van Bevo Roeselare nog verdedigde. De 31-jarige Torhoutse verloor vorig weekend nog met Bissegem van Wevoc Wellen A na een vijfsetter. “Ik denk dat we al bij al nog tevreden mogen zijn met een puntje”, opent Lisa.

“Collectief was dit zeker niet onze beste wedstrijd. We hebben iedereen nodig gehad om dat puntje uit de brand te slepen. Na een 2-0-achterstand vonden we de schwung terug. Op karakter stonden de bordjes opnieuw gelijk. In de beslissende set nam foutenlast de bovenhand. Bij het draaien zat het er nog in, maar de zware opslagdruk van Wellen deed ons de das om. Met een zeven op twaalf namen we zeker geen slechte start als ploeg die als derde promoveerde naar eerste nationale in deze campagne. En er is zeker nog groeimarge.”

Vorig jaar kwam Lisa nog uit voor Roeselare, de tegenstander van dienst zaterdag. “Uiteraard ken ik de meeste speelsters”, gaat ze verder. “Met Saar Wallaeys speelde ik nog drie jaar samen in Tielt. Het is altijd leuk uitkijken naar dit soort derby’s. Vorig jaar won ik in de halve finale van de beker nog met Bevo tegen Bissegem. Bevo nam na vier speeldagen een foutloze start met slechts één setverlies. De volledige ploeg kijkt alvast met heel veel zin deze enige West-Vlaamse confrontatie tegemoet. Wij spelen voor eigen publiek, wat een voordeel kan zijn”, klinkt het overtuigend.

Sfeer en spelniveau

“Vorig jaar kwam ik in oktober bij de ploeg door een blessure van hun passeur. Op vraag van Liesbeth Tack, die ik leerde kennen in Zwevegem, kwam ik bij Bidavo terecht.”

Bidavo Bissegem A. © ELD

“Ik kende uiteraard een aantal speelsters van de ploeg. Momenteel mag ik zeker niet klagen van mijn niveau, als ouderdomsdeken. De sfeer en het spelniveau is hier zeer goed.”

“We toonden nu al met twee overwinningen op vier dat we zeker niet misstaan in de reeks. Er kruisen straks natuurlijk nog enkele kleppers onze wegen, maar het behoud mag geen probleem zijn. Tegen VDK Bank Gent Damesvolley B en VC TESLA LINT A, pakten we de 3-0-zege, en tegen Blaasveld verloren we met 3-1, maar daar zat er ook meer in. Ik heb er een goed oog in dat we zullen slagen in onze opzet”, aldus Lisa. (ELD)

Zaterdag 15 oktober om 20.30 uur: Bidavo Bissegem A Bevo Beobank Roeselare A.