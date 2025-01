Roeselare wint vlot in topper bij Achel

In de topper van de zestiende speeldag in de Lotto Volley League heeft leider Roeselare zaterdag een vlotte 0-3-zege geboekt bij eerste achtervolger Achel. De setstanden waren 11-25, 21-25 en 17-25.

Achel zag de kloof met de landskampioen zo tot zes punten oplopen en werd op de tweede plaats bovendien bijgebeend door Menen, dat met 3-0 (25-16, 25-20, 25-23) de maat nam van Guibertin.

In een rechtstreeks duel om een stek in de top vier trok Maaseik met 3-2 aan het langste eind tegen Haasrode Leuven. De Vlaams-Brabanders haalden een 2-0-achterstand op, maar moesten in een tiebreak alsnog de duimen leggen: 25-22, 25-17, 23-25, 28-30, 15-10. Gent kwam van de voorlaatste plaats weg door hekkensluiter Antwerp met 1-3 (24-26, 26-28, 25-23, 22-25) te verslaan. Zondag staat nog een duel tussen Borgworm en Aalst op het programma.

In de stand gaat Roeselare met 38 punten Menen en Achel (32), Maaseik (31), Haasrode Leuven (29), Aalst (27), Borgworm (20), Gent (13), Guibertin (12) en Antwerp (3) voor.