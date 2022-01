Menen pakt volle buit tegen Gent

De spelers van Decospan hebben de week waarin ze te horen kregen dat hun ploeg opgedoekt wordt een beetje kunnen doorspoelen met een klinkende zege tegen Gent: 3-0 (25-21, 25-22 en 25-21). Daarmee sluipt de grensploeg weer de top 4 binnen.

Een kleine receptie voor de sponsors en de trouwe supporters voor de match maar veel reden tot feesten was er niet voor hen nu ze begin deze week te horen kregen dat hun favoriete ploeg zich na dit seizoen terugtrekt uit de Liga A.

De spelers hadden wel beloofd dat ze nog tot de laatste match alles zouden geven. Frank Depestele kon tegen Gent een beroep doen op al zijn pionnen. De spelers waren belust op revanche nadat ze tegen de Oost-Vlamingen de finale van de Belgische Beker misliepen. Dat blijft nog altijd nazinderen.

Dipje goedgemaakt

Maar de start van de match was helemaal voor Gent dat via een blok op Kindt uitliep tot 3-8. Menen vond maar moeilijk zijn draai en de dubbele pipe van Vandecaveye – ex-Menen – was goed voor 6-11. De set kantelde pas echt met Plaskie aan de opslag die zijn ploeg naar 13-13 loodste. Decospan maakte het dipje nadien (15-17 en 19-21) goed met een nieuwe indrukwekkende opslagreeks van Plaskie. Menen in één ruk van 19-21 naar 25-21.

In het begin van de tweede beurt eiste Plaskie – dit keer aanvallend – weer een hoofdrol op: 8-3 na zijn vierde punt. Rotty toonde ook zijn kunnen met twee opeenvolgende winners aan de opslag: 14-9. Net wanneer Menen op rozen leek te zitten (18-12), startte Gent met een inhaalrace via Colson die Menen meteen ook in een time-out dwong (19-17). Het werd bij 22-21 nog warmer onder de Meense voeten, wanneer het echt moest bleef Decospan toch koelbloedig.

Discutabele fase

Gent bleef maar aanklampen in set drie en zelfs meer dan dat: 10-11 na een weliswaar discutabele fase. Menen stelde daar ook een paar fraaie punten tegenover. Ook toen Seppe Rotty een moeilijke bal toch wondermooi kon afwerken (17-15). Nadien maakte de thuisploeg het vechtend af en doen ze een goede zaak met het oog op de play-offs.

Zaterdag staat Menen voor een verplaatsing naar Maaseik. De Limburgers hebben een zware Champions Leagueverplaatsing in de benen en de Menenaars kunnen zich optrekken aan het feit dat ze daar vorig seizoen gingen winnen en dat ze in de heenmatch in Menen ook al een punt pakten tegen de vicekampioen.