Menen eindigt reguliere competitie met nederlaag in Achel

Decospan Menen heeft niet kunnen winnen op Achel. Het ging met een handvol wisselspelers in Limburg de boot in met 1-3 (25-27, 25-18, 25-22 en 25-22). De jongens van Depestele eindigen op een derde plaats in de reguliere competitie.

Menen had het lastigste de voorbije weken al gedaan door te winnen van alle topclubs waardoor ze nu al zeker waren van een gunstige uitgangspositie voor de barrages richting play-offs. De wedstrijd in Achel zou bepalen of Menen op de tweede of op de derde stek zou afsluiten.

Coach Frank Depestele gunde een paar basisspelers rust met het oog op die kapitale barrages. Bille startte als libero en de hoeken werden bezet door Vanneste en Stuer. In het midden kreeg Dedeyne zijn kans samen met kapitein Sinnesael.

Kindt startte wel in de basis als opposite en Brems verving Lankinen aan de spelverdeling. Bij Achel geen verrassingen, al konden ze geen beroep doen op de geblesseerde Campforts. De complexloze start van de thuisploeg leidde Achel naar 12-9 maar Depestele stelde al snel orde op zaken met een time-out.

Setwinst

Kapitein Sinnesael blokkeerde naar 17-19. Het zag er weer benard uit voor Menen bij 22-20 maar opnieuw bracht de time-out soelaas. Dedeyne heerste in het middencompartiment, Sinnesael blokte naar setwinst.

Achel nam weer een vliegende start in het tweede bedrijf: 12-7. Dit keer konden de West-Vlamingen geen deftig antwoord meer bieden. Daarvoor slopen er aanvallend te veel foutjes in het Meense spel. Rotty acete wel nog naar 20-16 maar nadien kreeg Decospan nog maar weinig voor mekaar.

In set drie ruimde Sinnesael plaats voor Andersen en we kregen twee ploegen die mekaar tot 13-13 in evenwicht hielden. Kindt werd dan naar de kant gehaald voor Libert en Depestele greep naar een time-out bij 15-13.

Mooie redding

Hij zou dat bij 17-14 nog eens herhalen na een spectaculair punt van Van Dyck. Achel liet een riante 23-18 nog bijna uit handen glippen nadat Lankinen een geslaagde invalbeurt maakte aan de opslaglijn.

Thuisspeler van Walle kreeg het publiek op de banken na een mooie redding met de voet waarop Achel ook scoorde maar het moest toch in de achtervolging na de 7-9.

Volgende week speelt Menen de eerste wedstrijd van de barrages, weer tegen Achel. Er wordt eerst in Limburg op verplaatsing gespeeld. De return vindt de woensdag erop plaats in Menen. Als beide ploegen één match winnen volgt er nog een beslissende confrontatie in Menen over twee weken.