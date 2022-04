Knack Volley sleurt bellewinst uit de brand in Maaseik

Na een beklijvende partij volleybal die twee en een half uur duurde blijft Knack in deze playoffs ongeslagen en komt een stap dichter bij het finaleticket. Roeselare kwam met 23-25 en 21-25 twee sets voor maar Maaseik herrees in set drie om met 25-22 en 25-19 de belle af te dwingen. Daarin beslechtte Knack met 14-16 de wedstrijd en leidt met een bonus van vier punten op Maaseik.

Beide opponenten openden in hun type-opstelling voor deze topper die zou uitgroeien tot een brok propagandavolleybal. Maaseik nam de betere start en sloeg bij 6-6 een vierpuntenvoorsprong op het bord naar 13-9. Dat was vooral het werk van een Martinez en Bonatto. Knack kon maar vanaf 17-14 scherper afwerken via Desmet en kwam bij 19-19 gelijk. Knack verdedigde steeds secuurder en kwam door een netfout van Vanker bij 22-23 een eerste keer voor. Fasteland serveerde fout maar Coolman mokerde het setpunt op het bord dat hij zelf verzilverde met een blok op Martinez en 23-25.

Die winst gaf Knack vleugels en verlamde de Maaseikspelers de tweede beurt. Bij 8-7 nam Knack definitief voorsprong naar 10-14 want Desmet werkte alles af en bij de thuisploeg groeide de foutenlast. Coach Bertini greep in, zette Mc Cluskey voor Vanker aan de spelverdeling en Nikkinen kwam opposite Cox vervangen. Het belette evenwel niet dat een dominerend Knack 14-19 voor kwam en niet meer verontrust werd om via 19-23 met 21-25 te verdubbelen.

In set drie leek de thuisploeg aanvankelijk helemaal een vogel voor de kat want Knack kwam met twee aanvallen van Desmet en twee outsmashes van Cirovic 0-4 voor. Maar een video challenge die het spel bijna vijf minuten stillegde redde Maaseik dat weer in zijn basisopstelling aantrad en het werd 1-3. De thuisspelers trokken zich hieraan op en vooral Martinez gaf het voorbeeld. Het werd 6-6, Knack haalde via Ahyi en Desmet weer een driepuntenbonus bij 9-12 maar die werd met Cox op de servicelijn en twee aces naast enkele storende services naar 17-14 omgeslagen. Knack verloor de controle over de wedstrijd en Maaseik bleef met 25-22 in de partij.

De vierde beurt ging Maaseik op zijn elan door, Martinez vooral maar ook Cox die nu wel voorbeeldig aangespeeld werd door Vanker en vanop de servicelijn weer de Knack-receptie in verlegenheid sloeg zorgden voor een 19-13 bonus en de belle met 25-19.

Maar ook daarin liep het rap verkeerd voor Knack dat volop de kaart Desmet trok. Het kwam 2-3 voor want hij scoorde drie keer maar werd ook twee keer blokkend gecounterd. Bij Maaseik bleef Cox scoren en bij 8-5 zag het er maar belabberd uit voor Knack. Tot Verhanneman zijn zwaarste service weer vond en Van Schie, de vierde beurt ingekomen voor Ahyi, en Desmet naar 8-8 gelijkstelden. Het begin van een enerverend tweede bellegedeelte was het want op Roeselaarse aanvallende missers kwam Maaseik bij 11-8 weer aan een driepuntenbonus. Maar een blokkende Fasteland en Desmet twee keer, de tweede keer moest er wel een videochallenge aan te pas komen om te zien dat die eerst uit gegeven smash nog geraakt werd, brachten Knack 11-12 voor. Desmet zorgde voor 12-14 maar Bonatto blokte Maaseik op Desmet naar 14-14. Tot eerst Desmet en dan Verhanneman Knack naar 14-16 en dagwinst mokerden.

Vrijdag 15 april komt Maaseik naar de Tomabelhal. Bij volle winst heeft Knack zijn finaleticket vast.

(RBD)