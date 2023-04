Knack Roeselare wint 3-1 van Maaseik en neemt de leidersplaats weer over

In een net geen helemaal volgelopen Tomabelhal stuurden de Knack-spelers de Limburgse rivalen puntenloos terug naar de andere kant van het land. In een twee uur durende intens beleefde partij won Knack met 3-1 en setstanden 25-20, 19-25, 25-22 en 25-23 van Granyard Maaseik en doet daarmee haasje over naar de leidersplaats in de Champion Playoffs.

De hamvraag was of de Knackspelers in nog niet eens twee etmalen wel zouden bekomen zijn van die midweekse opdoffer en het missen van de CEV-cup. Na een staande ovatie voor die knappe Europese campagne kwam het antwoord van de ploeg er al de eerste set. Knack-coach Vanmedegael zettte Rotty op de receptie/hoek voor Tammearu en de ‘Speler van het Jaar’ van de vorige competitie ontgoochelde zeker niet. Vanmedegael begon wel in een andere rotatie dan gewoonlijk.

De spelers reageerden overtuigend en na een tot 8-7 gelijk opgaand wedstrijdbegin sloeg Knack via Koukartsev twee keer, Verhanneman en Fasteland een vijfpuntenbonus op het bord naar 12-7. Die kreeg Maaseik eigenlijk nooit gedicht en bleef uiteindelijk tot het setpunt op het bord met daarbij ook een belangrijke bijdrage van Rotty die aanvallend een 5 op 6 scoorde en met een blok op Reggers de 16-10 vastpinde. Hij counterde bij 23-19 ook Bartos blokkerend en dat leverde de setbal op die in tweede instantie door Coolman vastgepind werd op het scorebord.

Atypische opstelling

Er werd ook taktisch ingegrepen door de coaches. Zo schoof Vanmedegael zijn pionnen een drietal plaatsen door de tweede beurt, waarschijnlijk in de veronderstelling dat Bertini zou reageren op die atypische opstelling van de eerste set. Dat deed de Maaseik-coach evenwel niet en dat bekwam de Knack-aanvallers eigenlijk niet goed. Zowel Kukartsev als Verhanneman en Rotty zaten vast in het bezoekend blok dat de score van 3-3 naar 3-7 liet oplopen inclusief een outaanval van Koukartsev.

Knack ging daar bovenop ook serverend zwaar in de fout met zeven opslagmissers die eerste herneming. Knack keek bij 13-20 zelfs tegen achterstand van zeven punten aan. Zowel D’Hulst als Koukartsev mochten even aan de kant om er naar het setslot toe weer ingebracht te worden waar aan de andere kant zowel Reggers als Bartos niets misten. Maaseik stelde met 19-25 gelijk.

Wie evenwel vreesde dat het Roeselaarse bobijntje al af was kwam bedrogen uit. Knack toonde zich weer heel weerbaar, Vanmedegael greep in set drie terug naar de rotatie van de eerste beurt en kwam 5-2 voor. Treial hing de bordjes bij 8-8 gelijk en dat was de intro van een heel boeiende set waarbij Maaseik een 23-20 via Reggers en Protopsaltis die twee opslagbommen serveerde weer gelijkstelde. Rotty serveerde Knack, nadat Protopsaltis bij 21-20 zijn opslag miste naar 23-20 en het was Koukartsev die bij 23-22 de setbal op het bord sloeg. Fasteland verzilverde de eerste meteen naar de 25-22 verdubbeling. Opvallend overigens hoe D’Hulst vanuit een zetel zijn middenmannen betrok die set.

Listige plaatsbal

De vierde beurt was het Bertini die zijn pionnen drie plaatsen verschoof en dat resulteerde in een set met wisselende kansen en nooit een groter verschil dan één of twee punten met Knack altijd aan de leiding. Tot Rotty blokkend teruggewezen werd en Maaseik 22-23 voor kwam. Fasteland hamerde naar 23-23, bij een spectaculaire rally beging Reggers een netfout naar 24-23 en Koukartsev besloot een volgende rally met een listige plaatsbal in het Maaseikse veld naar de 25-23 en volle wedstrijdwinst. De Europese kater werd nadrukkelijk uit de Tomabelhal verdreven en Knack weer in poleposition voor de titelfinale.

Koukartsev werd topscorer met 18 punten, Rotty leverde een prima prestatie met 15 punten of een afwerkingspercentage van 56% en liet ookvier scorende bloks optekenen. Met die zege neemt knack weer de leiding over van Maaseik, telt met nog de wedstrijd tegen Aalst in te halen een bonus van twee punten op Maaseik.

Dinsdag is het weer volle bak in de Tomabelhal met de derby tegen Decospan Menen.