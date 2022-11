Hermes Oostende dient leider Asterix Beveren eerste nederlaag toe

Wat een stunt van formaat zaterdagavond in de sportarena Mister V. Hermes Oostende smeerde de ongeslagen leidersploeg Asterix haar eerste seizoensnederlaag aan. Bovendien met 3-0.

Alleen in set één hielden beide teams mekaar in evenwicht: 8-6 en 12-12. Bij 20-15 serveerde kapitein Manon Stragier naar 20-19. Bij 22-20 mocht middenspeelster Bieke Kindt even haar debuut maken bij Oostende na een langdurige knieblessure. Charlotte Leys zorgde met haar smash bij het tweede matchpunt voor de eerste deelzege: 25-22.

Vanaf de tweede set stond er geen maat meer op de kustploeg: topscoorster Kory White (21 punten) kreeg aanvallend steun van Goele Van den Ouweland (11 punten) en Charlotte Leys (9 punten) Libero Megan Vanden Berghe volleyde ook opnieuw uitstekend. Na 5-5 in de tweede set moest Asterix al afhaken 9-5 en 14-8. De Oost-Vlamingen konden deze kloof niet meer dichten: 20-14. Alweer Charlotte Leys tekende het setpunt aan, ditmaal met haar opslag: 25-18.

De derde set verliep aanvankelijk gelijkopgaand: 2-2; 5-5 en 8-8. Bij 11-10 vond Charlotte Leys het welletjes en ze deed haar gewezen ploeg met haar opslagdruk veel pijn: in geen tijd stonden er 17-10-cijfers op het scorebord. Na 24-13 spartelde Asterix nog even tegen, maar de vierde matchbal was de goeie: 25-16 en het West-Vlaamse feestje kon beginnen. Nooit eerder kon Hermes zo vlotjes en in zo’n korte tijd Asterix verslaan.

In amper zeventig minuten tijd klaarde een collectief klasserijker Hermes de klus. De kustploeg zette haar beste prestatie van dit seizoen neer. De Canadese opposite van Hermes, Kory White, was alweer topscoorster met 21 punten. (PR)