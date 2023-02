Kory White verhuist ook van Hermes Oostende naar Bevo Roeselare

De Canadese opposite Kory White (24, 1m81) die pas vorige zomer in België aankwam en meteen bij Hermes Rekkenshop Oostende tekende, zet na dit seizoen eveneens de stap van de middenkust naar het nieuwe ligateam Bevo Roeselare.

In de heenronde van dit ligaseizoen was Kory White topscorer en topaanvalster van alle teams. Bovendien behoort Kory White ook tot de basis-zes van het dreamteam van de heenronde. White, gekend voor haar enorme sprongkracht, wil volgend seizoen haar sport combineren met studies in Kortrijk.

(PR)