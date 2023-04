Knack Volley Roeselare wint met 3-0 tegen Menen en is zo mathematisch zeker van de titelfinale

Door met 3-0 te winnen van Decospan Menen is Knack Volley Roeselare mathematisch zeker dat het de titelfinale speelt. Of dat mét het thuisvoordeel zal zijn, hangt af van de resultaten in de drie resterende wedstrijden. Knack won tegen Menen de eerste set met het kleinste verschil (26-24), maar nam nadien gemakkelijker afstand met 25-15 en 25-16.

Seppe Rotty heeft coach Vanmedegael alvast overtuigd van zijn kunnen want startte weer meteen in de basis en beschaamde dat vertrouwen niet want werd door coach Depestele achteraf terecht uitgeroepen tot ‘Star of the Game’.

Gelijkopgaande eerste set

Menen sukkelde sedert de bekerfinale in een dipje en kwam nog te zelden tot het betere volleybal wat zich in een troosteloze laatste plaats vertaalt. Als Menen evenwel tegen Roeselare speelt, kan het altijd iets meer en dat demonstreerde het in de eerste set. Roeselarenaar Dermaux pakte inleidend uit met straf serveerwerk en dat leidde, mee met een knappe afwerking van zowel Dermaux als Capet die ook al serverend scoorde, tot een gelijkopgaande eerste beurt. Koukartsev kon met een gevarieerde afwerking Knack van 14-17 naar 20-20 brengen. Het leidde een prangend slot van de eerste set in waarin Koukartsev de setbal op het bord spijkerde die Capet wel nog neutraliseerde eer de Argentijn finaal 26-24 afrondde.

Roeselare neemt de maat

Daarmee was evenwel het beste gezien van Menen, dat in zowel de eerste herneming als derde beurt halfweg de set moest afhaken. In set twee was het weer het gevarieerd verdeelwerk van D’Hulst die zowel Koukartsev als Rotty en Verhanneman succesvol solliciteerde. Knack trok ook de servicedruk op en Menen zag een manke receptie geregeld afgestraft. Verhanneman tekende voor de 21-11 waarna Knack met 25-15 verdubbelde.

De derde beurt kon Menen, waar Depestele er Ocket inbracht aan de spelverdeling en Vanneste weer de plaats van Capet innam, gelijke tred houden tot 12-11. Maar dan maakte Rotty met drie verschroeiende services het verschil naar 18-14. Aanvallend scoorde Roeselare omzeggens alles want verdeeld over alle spelers scoorde Knack maar liefst veertien punten uit zeventien sollicitaties. Het was overigens met een ace dat Roeselare de partij afmaakte.

Zaterdag reist Knack Volley Roeselare naar Caruur Gent, volgende week woensdag staat de inhaalwedstrijd bij Aalst op het programma.