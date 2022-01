Knack Roeselare – Maaseik weer uitgesteld door coronabesmettingen

Omdat er teveel coronabesmettingen waren bij Knack Volley werd afgezien van de Europese verplaatsing woensdag naar Bulgarije en werd ook de topper van zaterdag in de Tomabelhal tegen Maaseik uitgesteld naar woensdag 19 januari. Ondertussen wordt ook die nieuwe datum niet aangehouden en volgt een verder uitstel.

Secretaris Johny Engels: “In het nieuwe Covid-protocol staat gestipuleerd dat iemand die uit quarantaine komt nog drie dagen een mondmasker moet dragen. Dat werd eerst over het hoofd gezien bij het bepalen van een nieuwe speeldatum. Maar die kan zeker niet aangehouden worden want op die manier, trainen met masker op, is de directe voorbereiding helemaal niet mogelijk. Daarom dat nieuwe uitstel. Er is nog geen nieuwe datum vastgelegd.”

De eerstvolgende wedstrijd van Knack heeft nu plaats op zaterdag 22 januari in en tegen Lindemans Aalst. De woensdag erop staat de Champions League-wedstrijd in het Poolse Jastrzebski op het programma.