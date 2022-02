Knack Roeselare C is klaar voor topper tegen Bredene: “Winst tegen kustploeg is grote stap richting titel”

In Promo 1 reist autoritair leider Knack Roeselare C zaterdag naar het tweede geklasseerde Volley Bredene. Bij winst kunnen Mattijs Verhoyen en zijn ploegmaats de titel en bijhorende promotie nog moeilijk mislopen.

Het ongeslagen Knack C leidt momenteel met maar één verliespunt uit 15 wedstrijden en een bonus van zeven punten op Bredene en 14 punten op het derdegeklasseerde Rembert Torhout B. Bij volle wedstrijdwinst diept Knack de kloof uit naar tien punten met nog zes wedstrijden te spelen. Receptie-hoek Mattijs Verhoyen (18) bouwt niettgeenstaande die riante vooruitzichten toch nog enige reserve in. De student handelsingenieur is een vaste waarde in het team van trainer-coach Dirk Courtens. De zoon van oud-Knackspeler Stefaan Verhoyen beoefent het volleybal nog altijd voor de fun.

Nationaal volleybal

“Volleybal blijft voor mij vooral een vrijetijdsbesteding die ik gemotiveerd beoefen. Als eerstejaarsstudent handelsingenieur pendel ik ervoor de dinsdag graag met de trein vanuit Gent, waar ik op kot zit, op en af. Mijn studies, die toch minstens vijf schooljaren in beslag zullen nemen, krijgen de voorrang. Wat niet wil zeggen dat ik op termijn niet wil doorstoten naar het B-team. Of ik altijd bij Knack zal blijven, is nu nog niet aan de orde. Maar ambities om tot de Liga A-ploeg door te stoten koester ik niet. Dat in tegenstelling met enkele andere, meer getalenteerde spelers dan ikzelf uit het team, die zich wél en terecht laten drijven door die ambitie. Heel de groep hunkert nu toch wel naar het nationaal volleybal volgend seizoen.”

Wij zijn maar beter op onze hoede voor die trip naar de kust

Ongeslagen ploeg

Dat winst zaterdag bij Bredene titelzekerheid geeft, wil Mattijs Verhoyen niet gezegd hebben. “Als Bredene volle wedstrijdwinst pakt, dan wordt onze bonus naar vier punten herleid. En dan is er nog Torhout B dat altijd verrassend kan uitpakken. In de heenronde kwam Rembert zelfs 0-2 voor en moesten wij ons reppen om nipt de belle te halen en die te winnen.”

“Kunnen wij het statuut van ongeslagen ploeg verderzetten, dan zijn wij inderdaad een heel stuk dichter bij die titel. Maar Bredene is zowat dé verrassing van dit seizoen. Enkele spelers van de opgedoekte herenploeg van Hermes Oostende verkasten in het tussenseizoen gezamenlijk naar Bredene dat daarmee een grote meerwaarde kreeg. Wij zijn maar beter op onze hoede voor die trip naar de kust en zullen pas victorie kraaien als die cijfermatige zekerheid van de titel afgedrukt staat.”

Zaterdag 19 februari om 20.30 uur: Volley Bredene – Knack Roeselare C.