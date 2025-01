Kerdavo Avelgem dit weekend tegen Damesvolley Waregem: “De match van vorig weekend zo vlug mogelijk vergeten”

Damesvolley Waregem verloor vorig weekend met 3-1 (13/25, 25/23, 25/18, 25/21) op het veld van VC Wivo Wingene. Zaterdagavond staat opnieuw een West-Vlaams onderonsje tegen Kerdavo Avelgem gepland.

Tegen Wingene begon Waregem alvast met een valse noot. “In de reserve wedstrijd viel Irene Chanterie uit met een enkelblessure”, vertelt Lisa Sabbe. “De ploeg was daardoor aangeslagen. Toch begonnen we de wedstrijd heel goed met de ploeg. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Vanaf set twee ging alles minder vlot. Er was niet voldoende sfeer op het veld. Toch zat er meer in. Heel jammer nadat de swung er volledig in zat na de bekerwinst tegen Bevo Roeselare.”

Haalbaar

“De partij tegen Avelgem van zaterdagavond is op zich een haalbare kaart. Je weet natuurlijk nooit hoe een wedstrijd verloopt. Een ding is zeker, we moeten de wedstrijd van vorig weekend zo vlug mogelijk vergeten. We hebben alvast het thuisvoordeel, toch een belangrijke troef. Avelgem zal zich ook willen tonen natuurlijk.”

Lisa kwam er terug bij nadat Femke Van der Stiggel geblesseerd uitviel. “Toen ik twee seizoenen geleden gestopt was gaf ik dat ik altijd wil depanneren als er iets gebeurt”, gaat de 21-jarige Harelbeekse, verder. “Sportief Manager Joost Kerkhof contacteerde mij omdat er met Femke en Heleen twee geblesseerden waren. Heel tof dat ze aan mij dachten. Ik geniet er wel van. Femke zou hersteld zijn eind januari. Dan zit mijn invalbeurt er op. Ik ben ook al gevraagd om volgend jaar terug te spelen, maar ik besliste om daar niet op in te gaan. Al zeg ik nooit, nooit. Het is heel leuk om bij deze groep terug te keren. Er is nog altijd een goeie klik. Ook de club ben ik heel dankbaar. Ik studeer nog een jaar verder om les Lichamelijke Opvoeding te geven. Ik kan me dan niet volledig meer inzetten voor de ploeg”, aldus Lisa.

Zaterdag 11 januari om 20.00 uur, Sporthal De Treffer: Damesvolley Waregem – Kerdavo Waregem.