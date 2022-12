Katjes Ieper met vertrouwen naar derby tegen Vlamvo C

In Promo 3A staat zaterdag 3 december de derby tussen Katjes Ieper en Vlamvo Vlamertinge C op het programma. De Ieperse dames kenden vorig weekend in elk geval al een goede generale repetitie. Op bezoek bij rode lantaarn Balti Kortrijk Spurs B werd met overtuigende 0-3-cijfers gewonnen.

Bovenaan zien we secretaris Miranda Vanderstraeten, Céline Vermeersch, Michelle Stols, Fara Devarrewarre, Nona Vandenbilcke, Louise Vanhoutte, Laura Vangyseghem en Nell Hardy. Onderaan herkennen we Drieke Vandermeersch, Jolien Ooghe, Emma Verhulst, Amelie Berghe, Lucia Pinna en Amber Salomé. Vooraan ligt coach Annelies Glorie.

(foto EF)