Kapitein Anse Claeys (Wivo dames B): “Volop ons eigen spel spelen”

In Promo 3B zijn de dames B van Wivo Wingene sterk aan het seizoen begonnen. Toch weten ze bij Wivo dat de tegenstanders moeilijk in te schatten zijn en dat ze nog niet te hard van stapel mogen lopen.

“Voorlopig verloopt alles wat vlotter dan verwacht, maar we mogen inderdaad niet te hard van stapel lopen”, opent de 21-jarige opposite en kapitein Anse Claeys uit Beernem die momenteel in haar eerste masterfase revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de KU Leuven zit.

“Zoals vele ploegen in onze reeks is Bissegem een grote onbekende en weten we dus niet goed wat we van deze ploeg kunnen verwachten. Het is dus belangrijk dat we volop ons eigen spel spelen, onze foutenlast beperken en opslagdruk creëren om ze zo onder druk te zetten.”

Sterke opslagreeksen

“Dit seizoen proberen we zoveel mogelijk de jeugdspeelsters te integreren binnenin onze ploeg. Zo willen we ze klaarstomen om volgend jaar de overstap te maken naar de dames. Omdat we met een kleine kern spelen en af en toe wat afwezigheden of geblesseerden hebben, lukt dit behoorlijk.”

“In de voormatchen kunnen we vaak rekenen op 2 tot 3 gemotiveerde jeugdspeelsters die het beste van zichzelf geven.”

“We kunnen rekenen op sterke opslagreeksen van verschillende speelsters en de sfeer is optimaal. Dat is goed, maar we moeten unforced-errors beperken tot het minimum en de focus blijven behouden doorheen de volledige wedstrijd.”

“Momenteel missen we libero Alisha Devoogdt wegens zwangerschap tot einde van het seizoen. Midden Marie Verkest heeft problemen ter hoogte van de knie. We weten nog niet wanneer we haar terug mogen verwachten.” (RV)