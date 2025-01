Jumpers Middelkerke staat in Promo 3 voor belangrijke terugronde: “Progressie boeken belangrijker dan rangschikking”

Voor zowel het seniorenteam als de jeugdploegen van Jumpers Middelkerke zit de winteronderbreking er binnenkort definitief op. Komend weekend staat voor de dames, die in Promo 3 spelen, zelfs een heel belangrijke partij tegen Tievolley Tielt op het programma. Deze tegenstander was één van de weinige ploegen tegen wie de kustdames in de heenronde een overwinning boekten.

“Doordat heel wat anciens de sloffen aan de haak hingen en verschillende speelsters om diverse redenen stopten, opteerden we ervoor om dit seizoen slechts één seniorenploeg tussen de lijnen te brengen”, opent voorzitter Jurgen Faillie. “Door blessures en zwangerschappen kenden we een moeilijke start, maar we blijven geloven in onze eigen jeugd en hopen betere resultaten te boeken in de terugronde. We blijven trouw aan onze visie en de koers die we al verschillende jaren volgen. We zetten hoe dan ook het verhaal van Jumpers verder, ongeacht of we het behoud kunnen verzekeren.”

Jonge spelertjes

De kustploeg kende de voorbije jaren een sterke instroom van jonge spelertjes die graag willen leren volleyballen. “Dat is nog altijd het geval en dat bewijst dat ouders onze jeugdopleiding naar waarde schatten. Het blijft echter jammer dat andere clubs uit de regio nog steeds jonge beloftevolle spelers bij ons weghalen. Sinds corona merk ik ook dat meisjes vroeger afhaken dan enkele jaren geleden. Hierdoor komen vaak speelsters op heel jonge leeftijd in het seniorenteam en moeten we hen voldoende tijd gunnen om te groeien. Ook daarom leggen we onze coaches en speelsters geen druk op en blijft progressie boeken belangrijker dan de rangschikking”, aldus Jurgen Faillie.

Op de vraag of het belangrijk is om dit jaar het behoud te verzekeren, blijft de voorzitter van de kustploeg op de vlakte. “Ik ken clubs die hun ploegen liever in een lagere reeks zien spelen omwille van de verre verplaatsingen. Uiteraard willen wij liefst zo hoog mogelijk uitkomen, maar zoveel mogelijk speelsters bij de club houden is het allerbelangrijkste. Verder zien we wel waar we uitkomen”, besluit de voorzitter van Jumpers Middelkerke. (PDC)

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: Jumpers Middelkerke – Tievolley Tielt B.