Johan Lozie neemt ambitieus Balti Kortrijk Spurs per direct over

Door het wegvallen van Wim Van de Ryse moest Volley Team Balti Kortrijk Spurs noodgedwongen onmiddellijk op zoek. Met Johan Lozie trekt het alvast tonnen ervaring aan.

Na het plotse afhaken van trainer-coach Wim Van de Ryse wegens persoonlijke en professionele redenen kon de bestuursploeg van Volleybalclub Balti Kortrijk Spurs afgelopen weekend op zoek naar een vervanger. Na de gewonnen wedstrijd tegen Knack Roeselare met duidelijk 3-0-cijfers kwam voorzitter Jurgen Demolie al snel tot een overeenkomst met Johan Lozie om de ambitieuze spelersgroep te begeleiden.

De Wevelgemnaar is een klinkende naam in het volleybalwereldje en maakte vooral furore door met Oostende de landstitel en Bekerwinst bij de dames te behalen. Later bracht hij ook het herenteam in één ruk van eerste provinciale tot eerste nationale. Samen met de nieuwe trainer-coach hoopt Balti Kortrijk Spurs de ambitie waar te maken om een vooraanstaande rol te spelen in het titeldebat. “Op dit moment was er niet zoveel keuze op nationaal vlak om onmiddellijk over te nemen”, vertelt voorzitter Jurgen Demolie (53).

“Johan zal de rest van het seizoen de ploeg in tweede nationale in goede banen leiden. Wat daarachter volgt zien we wel. De ambitie is top drie. Ik ben er van overtuigd dat dit nog kan. Als je ziet dat Roeselare nog niet verloor en op ons veld met 3-0 de boot in gaat… Dit is een competitie waar iedereen van iedereen kan winnen. De vorm van de dag zal uiteraard een rol spelen en het thuisvoordeel. Niet toevallig verloren we twee wedstrijden buitenshuis.”

“Ambitie is het hoogste niveau”

“We zijn zeer ambitieus, en de Lotto Volley League kan het doel zijn”, gaat de Kortrijkzaan verder. “Maar we moeten dit tijd geven. Zowel op organisatorisch, Sportief en vooral op financieel vlak, wat in de huidige tijden zeer onduidelijk is, moet het plaatje kloppen. Met Dominique Bayens hebben we alvast de man op de juiste plaats die ons op weg kan helpen. We willen ons laten omringen door de juiste mensen om dit te bereiken. Ook Stad Kortrijk staat volledig achter deze plannen”.

