Irene Chanterie ruilt Damesvolley Waregem voor Elckerlyc Zwevezele: “Een heel moeilijke keuze”

Damesvolley Waregem A zit in een positieve flow. De ploeg van sterkhouder Irene Chanterie boekte een vier op vijf in de competitie, met tussendoor een bekerstunt. Chanterie ruilt na dit seizoen Waregem voor Zwevezele.

Damesvolley Waregem heeft de smaak te pakken. Zeges tegen Volley Team Diksmuide, Bevo Roeselare, Kerdavo Avelgem en VC Zedelgem loodsten hen naar een vijfde stek. “We kunnen niet anders dan heel blij zijn”, glundert de 22-jarige Irene Chanterie. “We hebben een jonge ploeg waar talenten hun debuut maken. We zijn 12 super aan elkaar gewaagde speelsters, waardoor het niveau hoog blijft. Wanneer iemand iets minder bezig is, valt de ploeg niet als een pudding in elkaar. We zitten in een goede flow, maar we blijven met onze voetjes op de grond.”

Vrijdagavond staat het duel tegen VC Packo Zedelgem op de kalender. “Enkele weken geleden trokken we tegen hen nog het laken met 3-0-cijfers naar ons toe”, gaat de Waregemse verder. “Maar daar spelen is niet hetzelfde. Er is bijvoorbeeld minder opslagruimte. Maar dat mag zeker geen excuus zijn. Ondanks dat we met 3-0 zegevierden, zal er van onderschatting geen sprake zijn. We wonnen immers nog nooit op hun veld. Maar we gaan uiteraard voor de volle buit.”

Irene ruilt na dit seizoen verrassend Waregem voor reeksgenoot Zwevezele. “Het was tijd voor iets anders. Zwevezele is al een paar jaar vragende partij. Ook Roeselare en Torhout stonden al eerder op de radar. Zwevezele is een goeie ploeg die de promotie naar Nationale al kan ruiken. Een niveau hoger spelen tegen nieuwe ploegen was het doel. Iets volledig nieuw. Ik ben er al eens gaan trainen, en het gevoel was meteen goed. Het was een moeilijke beslissing, mijn familie is hier vertegenwoordigd, en er zijn super veel supporters. Ik coach ook twee ploegjes, de U13 provinciaal en regionaal. Dit zal ik trouwens volgend seizoen blijven doen bij Waregem. Dit is ook een passie van mij.”

“Het nieuws mededelen aan mij pa, die trouwens voorzitter van de club is, was geen gemakkelijk gesprek. Maar het belangrijkste is dat hij achter mijn beslissing staat. Hij is supertrots. Als voorzitter is het voor hem moeilijk dat een basisspeelster vertrekt. Ik ben hier momenteel veertien jaar actief, en speelde nog nooit voor een andere club. Van klein meisje tot jong volwassene in Waregem. Ik ga het echt missen bij deze droomclub (een heel emotioneel moment…). We groeiden stap voor stap. Vooral door toedoen van mijn zus Helena en Marie Vandenborre. Zo hebben we bijvoorbeeld acht U13 ploegjes. De stages die we meermaals per jaar houden lopen als een trein en zitten steevast overvol. Die jongeren zien uitgroeien tot het hoogste niveau is super. Zo zijn talenten als Eloise Noppe, Fien Schroeder, Mette Coeman, Romy Vroman en Lotte Decouttere helemaal aan het ontbolsteren. Mette en Romy zijn heel grote 15-jarige talenten. Als we deze nog enkele jaren aan boord kunnen houden…

Waregem dingt ook nog mee voor de Beker van Vlaanderen, met als volgende tegenstander… Zwevezele. “Allround zijn ze heel sterk. Het zal niet gemakkelijk worden, maar we gaan er voluit voorgaan”, besluit Irene Chanterie. (ELD)

Vrijdag 11 maart 20u30: VC Packo Zedelgem A – Damesvolley Waregem A