Hermes Oostende stoot door naar de halve finales in de beker van België

Als eerste club heeft Hermes Rekkenshop Oostende zich geplaatst voor de halve finales van de Belgische beker. De groen-gelen haalden het in de kwartfinale met 3-1 van Brabo Antwerp.

Twee weken geleden had Hermes Oostende nog op de openingsspeeldag van de competitie vlot gewonnen tegen Antwerp met 3-0. Zaterdagavond verliep het iets minder vlot in de bekermatch. Kapitein Yana De Leeuw serveerde in set één van 11-8 naar 15-8 en die kloof konden de bezoeksters niet meer dichten: 18-10 en 25-16.

Opslagfouten

Een alweer superieure Canadese Kory White, topscoorster met 28 punten, leidde haar team in de tweede set naar 5-1 met knap blokwerk en dito aanvallen. Na 11-7 ging de kustploeg receptioneel iets teveel in de fout wat leidde tot 11-11. Ook begon Oostende zich te zondigen aan opslagfouten en dat zorgde voor een bijzonder spannend verloop: 16-14 en 18-18. Opnieuw maakten receptiefouten het Antwerp gemakkelijk. Na 21-18 zette de thuisploeg echter orde op zaken: 25-21.

In de derde deembeurt mocht Kory White alweer naar hartenlust smashen, bijgestaan door Goele Van Den Ouweland (13) en Charlotte Leys (11). Een niet te stoppen Caitlin Van de Perre was de bezoekende topscoorster met 21 punten. Bij 20-16 leek de buit binnen, maar Anouck Van Bouwel dacht daar anders over en serveerde in één ruk naar 20-20. Na 21-20 slaagde Eline Fieremans erin om de score van achter de opslaglijn om te buigen in 21-25 en deelwinst. Het stond 2-1 in de sets.

De Leeuw

Yana De Leeuw ging onmiddellijk voor 5-0 in de vierde ser, maar Caitlin Van de Perre antwoordde met puik opslag- en aanvalswerk: 8-5. Het sierde de bezoeksters van Antwerp dat ze nooit opgaven en voor elke bal gingen: 14-9 en 17-11. Antwerp naderde zelfs nog tot 21-19, maar toen vond Yana De Leeuw het welletjes: 24-19 en 25-20 na anderhalf uur spel. (P.R.)