Hermes Oostende haalt drie punten na thriller in Tchalou

In een afgeladen volle zaal in Tchalou met huisorkest en een helse maar positieve sfeer vanuit de thuissupporters kon Hermes Rekkenshop Oostende met een 1-3-zege de levensnoodzakelijke drie punten meenemen naar de kust. Op deze manier blijft de hoop op de top-vier gerechtvaardigd, ook al is de weg nog lang en moeilijk.

Hermes begon vanuit een heel secure receptie en verdediging geleid door libero Megan Vanden Berghe (68% positieve recepties) goed aan de partij. De groen-gelen hadden de hele eerste set een overwicht op de Waalse thuisploeg. De tussenstanden 6-8, 11-16 en 17-21 resulteerden in een eerste setwinst bij 22-25. Het viel in de eerste set op dat setter Yana De Leeuw vier punten scoorde met tweedehandse ballen! De thuiscoach vocht vanaf het eerste punt iedere beslissing aan (vermeende driemeterfout) en dat resulteerde meer en meer in een wedstrijdleiding die het noorden kwijt raakte en veel te veel storende fouten maakte. Dit gebeurde weliswaar in het nadeel van beide partijen. Dit leidde tot heel veel frustratie bij beide teams.

In set 2 voelde Tchalou zich meer en meer tekort gedaan, soms terecht soms niet, maar Hermes bleef rustig en kon na een nek-aan-nek-race met 8-7, 15-16 en 18-21 als tussenscores het sterkste doordrukken naar de finishlijn toe. Hermes pakte de tweede set en dus ook meteen een competitiepunt. Hermes was echter gekomen voor drie punten. Dit was dus zeker nog niet voldoende.

In de derde set waren de rollen omgekeerd. Toen voelde Hermes zich enkele keren terecht bekocht door de leiding. De scores 8-3, 16-12 en 21-14 leidden naar setwinst voor de Henegouwers bij 25-20.

Ook set vier begon op dezelfde manier met enkele fel gecontesteerde arbitrale beslissingen aan beide kanten. Lisa Nobel kreeg een gele kaart voor protest, maar na een 8-2 achterstand kwam Hermes opnieuw onder stoom. Paulien Neyt maakte een goede invalbeurt voor Merle Baasdam en ze serveerde Hermes ei zo na weer naast Tchalou. Merle Baasdam werd na enkele goede tactische wissels van de coaches Devos en Remaut terug op het terrein gebracht en ze scoorde enkele ballen. Charlotte Leys werd druk opgezocht door setter Yana De Leeuw. Ook zij zette belangrijke punten op het bord. Het seteinde was een thriller met drie opslagfouten op rij en na een out-aanval die opnieuw héél fel gecontesteerd (al of niet touché) werd door Tchalou, pakte Hermes de drie punten bij 24-26.

Hermes speelde vanuit het collectief met verscheidene speelsters die vlot scoorden en met positieve cijfers de wedstrijd konden beëindigen, +6 voor Leys en +5 voor De Leeuw én Misojcic.

Bij Tchalou moest het teveel komen van de beresterke opposite Runjic die 25 punten scoorde en eindigde op +20.

Dit resulteerde in een belangrijke overwinning voor Hermes Oostende dat opnieuw naar de vijfde plaats stijgt op één puntje van de fel begeerde vierde stek. (PR)