Helen Verhue is tevreden bij Balti Kortrijk Spurs A

De dames van Balti Kortrijk Spurs A wonnen vorig weekend met 3-0 (26/24, 25/8, 25/16) van Davo Wevelgem C. De ploeg van Helen Verhue neemt het dit weekend in de topper op tegen Izegems Volley Team A.

Enkel in de eerste set hield Davo Wevelgem gelijke tred. “Het was inderdaad een heel spannende set die we uiteindelijk naar ons toe trokken”, vertelt de 19-jarige Helen Verhue, bezig aan een sterk seizoen. “De tweede en derde set haalden we dan weer heel eenvoudig binnen.”

“We zijn deze campagne gestart zonder druk op onszelf te leggen. We bekijken het match per match. Na acht wedstrijden zegevierden we zes keer, goed voor een voorlopige vierde plaats met één wedstrijd minder dan onze dichtste concurrenten. Niet toevallig wonnen we al onze thuiswedstrijden. Met ons thuispubliek kunnen we altijd net iets meer. In onze vertrouwde zaal komen soms ook de herenploegen ons aanmoedigen, wat heel leuk is.”

Dit weekend komt Izegem, de tweede in de stand, op bezoek in de Lange Munte. Een week later is het de beurt aan leider Tievolley Tielt. “Zondagmorgen wordt het tegen Izegem ontegensprekelijk een spannende wedstrijd”, gaat de Kortrijkse verder. “Samen met Tielt zijn ze de favorieten voor de hoofdprijs. Waar het voor ons zal eindigen, is nog moeilijk te zeggen. Veel zal duidelijk worden als de twee toppers er opzitten.”

Trouw aan kortrijk

“Als collectief zijn we momenteel goed bezig. Heel wat speelsters kennen elkaar al een tijdje. Ikzelf ben al aan mijn elfde jaar bij Kortrijk bezig. Door ploeggenote Lise Demolie kwam ik in aanraking met volleybal. Ik kom nog altijd heel graag trainen. Voor mij is het belangrijk dat ik plezier beleef aan het spelletje. Ik wil me vooral amuseren in combinatie met mijn studies geneeskunde. Voor mij is dit mijn enige hobby. We zijn een hechte vriendengroep die elkaar ook naast het basketveld wel eens ziet. Zo zijn we onlangs met de ploeg naar Studio 100 Singalong in het Sportpaleis in Antwerpen geweest. Met enkele meisjes speel ik al gans mijn jeugdperiode. Jena kwam erbij vorig seizoen en Lies en Julie kwamen over van Kerdavo Avelgem. Het was heel even aanpassen maar het loopt momenteel vlot. Dat er al eens interesse is van andere clubs? Daar besteed ik niet zoveel aandacht aan. Het is leuk maar ik wil vooral bij Kortrijk blijven spelen”, aldus Helen Verhue. (ELD)

Zondag 1 december om 11 uur: Balti Kortrijk Spurs A – Izegems Volley Team A.