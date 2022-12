Emma en Sofie Crombez (IVT) in derby tegen Ingelmunster: “Winnen tegen je ex-club is natuurlijk des te leuker”

De zussen Emma en Sofie Crombez speelden samen bij Ingelmunster en treffen nu met IVT hun ex-club in de derby in Promo 3: “Dan is winnen des te leuker.” Ze zijn tevreden met de resultaten, ondanks de kleinere kern. “Maar we moeten consistenter leren spelen.”

Emma is 28 en thuisverpleegkundige, Sofie is 23 en kinesitherapeute.

“Het is altijd leuk om met mijn zus te spelen”, zegt Emma. “Als we samen kunnen opwarmen voor de match, zit het al goed. De zusterband is sterk. We hebben dan ook altijd samen gespeeld. We moeten maar een blik werpen naar elkaar, en we weten wat de andere van plan is.”

Ze speelden vroeger samen bij Ingelmunster, hun volgende tegenstander. Sofie: “Dan is het des te leuker om te winnen, ook al gaat het niet meer over dezelfde ploeg waar wij bij speelden. Ingelmunster is een jong en dynamisch team, dat onze uithouding op de proef zal stellen.” Emma: “Het zal een spannende match worden. Enkele van hun speelsters zijn jeugdig en fris, dus zullen hun reflexen zeker on point zijn.” Sofie: “En we staan tamelijk dicht bij elkaar, in het klassement. Het wordt dus een waardige tegenstander.”

Tot zover de wedstrijd van dit weekend. Maar hoe kijken de zussen naar het seizoen van IVT, tot dusver?

We moeten af van dat gekende dipje in een match

“Vergeleken met vorig jaar hebben we iets vaker een match verloren”, rekent Sofie uit. “We zitten nu aan vijftig procent winnende matchen. En winnen doen we meestal met mooi spel. Maar om de meeste verloren matchen mogen we zeker niet treuren. We hebben goed gespeeld tegen die clubs en het hen zeker niet gemakkelijk gemaakt. We proberen hen terug te pakken in de terugronde. Dat lijkt me haalbaar.”

Kleinere kern

“We hebben dit seizoen ook minder speelsters dan vorig jaar, wat ervoor zorgt dat onze trainster creatieve oplossingen moet bedenken als we met wat minder zijn”, bedenkt Sofie. Emma: “Veel wisselen en combineren zit er niet in, nee.”

Sofie: “We zijn als team wel goed op elkaar afgestemd, en veel speelsters hebben al behoorlijk wat ervaring. Wel zitten we met ons gekende ‘dipje’: er is in de matchen altijd een moment waarop we minder goed spelen. We zouden nog consistenter moeten zijn in ons spel.”

“Toch geeft iedereen zich in elke match telkens opnieuw voor de volle honderd procent”, benadrukt Emma. “Izegem heeft zeker genoeg potentieel en enthousiasme. Ik hoop dat we als pakweg derde, vierde of vijfde kunnen eindigen. Maar het zal een uitdaging zijn. Er zitten veel goede ploegen in de reeks. Nu, als we rond die plaats eindigen, zal het niet door mijn toedoen zijn: na drie jaar stilliggen en zwangerschappen is mijn niveau niet meer wat het geweest is.” (RV)

Zaterdag 3 december om 20.30 uur: Izegems Volley Team A – Divo Ingelmunster B.