Elckerlyc wil tweede plek veiligstellen in derby tegen Bevo: “Al bewezen dat we voor de top vijf mogen gaan”

Niettegenstaande het nipte verlies op het veld van JTV Zele-Berlare prijkt Elckerlyc Zwevezele A nog steeds bovenaan in de rangschikking van derde nationale D. De ploeg van coach Kris Dubois heeft de promotie naar de nationale reeksen duidelijk goed verteerd. Zaterdag staat de streekderby tegen Bevo Roeselare B op het programma. Een topper met de tweede plaats als inzet.

“Ik denk niet dat iemand voor de aanvang van het seizoen had voorspeld dat we het na zes speeldagen zo goed zouden doen”, vertelt speelster Lien Vanryckeghem (21) enthousiast. “Dit is het mooiste bewijs dat we thuishoren in derde nationale. Elckerlyc heeft heel wat jaren moeten wachten om die stap te zetten en nu het vorig seizoen eindelijk lukte, is het een hele geruststelling dat we ons mannetje staan in deze reeks. Als je ziet dat drie West-Vlaamse verenigingen (Wivo Wingene A, Elckerlyc Zwevezele A en Bevo Roeselare B, red.) in de top drie staan, is het duidelijk dat het provinciaal volleybal in onze provincie een hoog niveau haalt.”

“Het is jammer dat we vorig weekend een mindere prestatie leverden”, gaat de tandartsassistente uit Oostkamp verder. “We zijn zwak gestart en stonden snel twee sets in het krijt. We speelden onvoldoende geconcentreerd en dat mag ons komend weekend zeker niet overkomen, want zaterdag staat de moeilijke verplaatsing naar Bevo Roeselare geprogrammeerd. De wedstrijd tegen Bevo blijft een speciale partij voor mij. Ik heb er vijf jaar gespeeld en ken er nog heel wat mensen. Ik denk met heel veel plezier terug aan de periode dat ik er actief was. Het wordt ongetwijfeld een heel spannende match. Vorig seizoen werden we kampioen op het veld van Bevo Roeselare en dat is men daar zeker nog niet vergeten. Ik zag hen al één keer aan het werk tijdens een oefenwedstrijd en toen speelden ze echt heel sterk. We mogen ons aan een warm onthaal verwachten.”

Ik zou natuurlijk liefst winnen tegen mijn ex-ploeg

Goeie ploeg

“Eigenlijk wil ik het liefst winnen tegen mijn ex-ploeg”, gaat Vanryckeghem verder. “Als dat niet lukt, moeten we er minstens in slagen om het Bevo Roeselare moeilijk te maken. Fara Huwaert en Ellen Creus hoor ik nog af en toe, maar er zijn veel nieuwe speelsters bijgekomen die ik helemaal niet ken. Hoe dan ook: als ik op het veld sta, ken ik niemand en wil ik maar één ding en dat is winnen. We hebben een goeie ploeg en kunnen dat zaterdag in de derby nog eens bewijzen.”

Wat de ambities van haar team betreft is de Oostkampse heel duidelijk. “In september stelden we het behoud als de belangrijkste doelstelling voorop. Ondertussen is al duidelijk gebleken dat we iets meer ambitie mogen koesteren. Het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren, maar ik denk dat een plaats in de top vijf zeker tot onze mogelijkheden behoort.” (PDC)

Zaterdag 19 november om 16 uur: Bevo Roeselare B – Elckerlyc Zwevezele A.