Eerste training Decospan VT Menen met drie (van de zes) nieuwkomers

Maandag verzamelde coach Depestele voor het eerst sinds begin mei nog eens zijn troepen voor de start van het nieuwe seizoen. De nieuwkomers Van de Velde (midden), Ocket (setter) en Capet (aanvaller) tekenden al present.

De eerste afspraak ging door in Be Strong in Wervik, de nieuwe fitness-stek van de club. Na een korte kennismaking en een woordje van de trainer werden er meteen krachtoefeningen gehouden. Nadien trokken de spelers naar de zaal voor een rustige training met vooral veel spelletjes. Het echte werk komt later nog.

Vanaf volgende week maandag sluiten de drie internationals Van Hoyweghen, Kindt en Hänninen aan.

Het wordt een uitdagend seizoen voor Menen met een eerste deelname aan de Champions League en een bekerloting die perspectieven biedt op een finale. Voor kapitein Jelle Sinnesael wordt het zijn vijftiende seizoen en meteen ook zijn laatste als speler. Hij wil graag afronden met een plek in de play-offs en een cup final in het Sportpaleis.

(MPM)