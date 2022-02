Divo Ingelmunster B-coach Peter Devos weet waarom hij zijn team weg wil uit Promo 4B: “Promoveren om te kunnen bijleren”

Divo Ingelmunster B is, met de huidige tweede plaats, bezig aan een prima seizoen in Promo 4B en maakt zich op voor de derby van zondag tegen Izegems Volley Team B. Trainer-coach Peter Devos (48) blikt vooruit.

“Ik heb volleybal gespeeld tot mijn dertig jaar, maar geef al training sinds mijn veertiende. Dit is mijn eerste seizoen in Ingelmunster, voordien was ik onder meer al trainer in Izegem. Ik ken Divo vrij goed, want ik heb hier ooit enkele jaren training gegeven, in opvolging van Dimitri Fertyn.”

“Ik beschik over een talentvolle ploeg van veertien speelsters, waarvan de jongste dertien is en de oudste negentien. Stuk voor stuk Ingelmunsterse meisjes. Er is zeker talent, want anders stonden we niet op de tweede plaats.”

Te zwakke tegenstand

“Het is zonder meer onze ambitie om te promoveren. Die promotie is echt nodig, want er zitten veel te veel zwakke ploegen in deze reeks, waardoor er veel wedstrijden gespeeld worden waaruit we niets leren. Het enige minpunt van mijn ploeg is de ervaring, en dat laat zich voelen tegen sterkere tegenstanders.”

“Het wordt zondag tegen IVT B een wedstrijd van de tweede tegen de zesde. Wij hebben het thuisvoordeel en tot op vandaag hebben we thuis nog niet verloren. Bovendien worden we ondersteund door een ruime aanhang. Onze meisjes spelen aantrekkelijk volleybal. We moeten absoluut de drie punten pakken, want een aantal ploegen zitten ons op de hielen.”

“Ik ken de tegenstander vrij goed en die is zeker niet slecht. Het kan een spannende wedstrijd worden. We missen dan wel wat ervaring, maar ik ben heel tevreden over mijn team. Ze tonen heel veel inzet.”

(CLY)