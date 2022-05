De U11 van Damesvolley Waregem gaat vol voor Belgische Beker: “We weten dat we kans maken”

Dit weekend staat de finale van de Beker van België op het programma in het Henegouwse Vloesberg (Flobecq). De U11 van Damesvolley Waregem nemen het op tegen twee Waalse clubs en Spinley Dessel.

De ploeg van coach Helena Chanterie beleeft een ongeëvenaard jaar. De Beker van West-Vlaanderen en het zilver op het Vlaams Kampioenschap vorig weekend zijn alvast binnen. “We wisten dat we een goeie ploeg hadden, maar dit hadden we toch niet verwacht”, glundert de 24-jarige Helena Chanterie. “We zijn vooral een homogene groep die heel bescheiden is op het veld. Technisch zijn we heel aan elkaar gewaagd. Er is nooit discussie, en we zijn lief voor onze tegenstander.”

“We verloren tot het Vlaams Kampioenschap geen enkele wedstrijd, zelfs geen enkele set”, gaat Anock Delorge (11) verder. “We wonnen al onze Champions League tornooien en de West Vlaamse beker. Daar hadden we vooral van Davo Wevelgem in de kwartfinale de nodige dosis stress, maar dat bleek niet nodig te zijn. In de finale werd met 3-0 gewonnen van Vlamertinge.”

Nervositeit

“Voor de Vlaamse Beker kwamen we tegenover Spinley Dessel te staan”, pikt Anna Renier (11) in. “We wisten niet hoe ze speelden en waren dan ook heel nerveus. Het eerste setverlies van het jaar was een feit. Uiteindelijk werd het 2-1 in ons nadeel. De ontgoocheling was groot. We willen altijd winnen… meer en meer. De andere wedstrijden tegen Lizards Leuven, Nidak Nieuwkerken en Tongeren werden daarna nog met 2-0 gewonnen.”

We willen altijd winnen… meer en meer

“Nu komen we voor de Belgische Beker opnieuw tegenover hen te staan”, zegt Yuna Desmet (11). “Het zal er vooral op aankomen om voor elke bal te gaan en blijven communiceren op het veld. Gaat het iets minder, dan mogen we zeker onze kopjes niet laten hangen. Vooral onze opslag zal goed moeten zijn.”

Overal volleybal

“Het is heel leuk om in dit team te spelen”, weet Linde Remmery (11). “We zijn een hechte groep vriendinnen die ook naast het volleybal een team is. Zelfs in school tijdens de speeltijd staat ons favoriete spelletje op het menu.”

“Ook thuis is dit het geval”, pikt Fran Van Hove (11) in. “Het begon met het net heel laag, maar dan hoger en hoger. We wonen allen in Waregem. Anouck, Anna, Linde en mezelf zitten zelfs allen in dezelfde klas in het Torenhof. Yuna gaat naar de Sint-Petrusschool.”

“De grootste concurrente zal vooral van onze Vlaamse tegenstander Dessel komen”, zegt Helena ten slotte. “Deze match zal alles bepalend zijn. Maar we weten dat we kans maken. We moeten ervan genieten. Dit zijn hun laatste wedstrijden bij de U11”, besluit Helena. (ELD)