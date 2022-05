DAVO Wevelgem A promoveert naar derde Nationale: “Een schitterende campagne”

Davo Wevelgem heeft zich verzekerd van promotie naar Nationale 3. In Ternat won de ploeg van Sportief Manager Koen Platteau met 0-2 van Berg-Op Wijgmaal, 2-0 tegen VBC Waremme en 1-2 tegen FH Nijlen.

Wat niet lukte in de competitie, mede door omstandigheden, lukte wel via het promotietornooi in Ternat. Davo veegde de tegenstand van de mat en maakt zo verdiend de overstap naar N3. “Vooraf was dit zeker geen doelstelling die promotie”, vertelt Koen Platteau.

“Het was onduidelijk hoe sterk de tegenstand en wijzelf uit de hoek gingen komen. We integreerden onze eigen jeugd, wat we niet verwacht hadden, en we hebben ze nodig gehad. In dit succesverhaal speelt trainer Frederik Carrein een heel belangrijke rol. Hij is top in het aanleren en beter maken van speelsters.”

Vriendengroep

“Onze talenten zetten met hun ploeg de stap naar Promo 3 volgend seizoen. In Promo 4 heersten ze dit jaar. Die speelster trainen en spelen al heel graag mee met de eerste ploeg. Het is een vriendengroep die er voor openstaat, met Alice Beyls voorop. Maar hun ploeg heeft ook gezonde ambities in Promo 3.”

“We verliezen weliswaar Lisa Sabbe en Britt Fransen aan respectievelijk Waregem en Bissegem, maar hebben dit kunnen opvangen door enkele gerichte transfers. Het vertrek van Britt is een serieuze aderlating, maar we blijven ermee verbonden. Met Ester Bogaert, die overkomt van Vt Lendelede, hebben we alvast een hoekspeelster bij met veel talent en goesting om nog veel meer te leren.”

“Frederik kende ze al goed en ze trainde al mee met de groep. En met setter Yne Daels keert iemand met een donkergroen hart terug. Ine Sioen (midden) komt over van Dadizele. Daar zat ze niet meer op haar plaats. We denken en hopen dus een rustig seizoen te draaien volgend seizoen.”

“Natuurlijk gaan we in wedstrijden onderuit gaan, maar we gaan er evenzeer winnen. In bekerwedstrijden hebben we al bewezen tegen ploegen uit N3 dat dit mogelijk moet zijn.”

Verloren punten

“We mogen dus terugblikken op een schitterende campagne. Jammer dan dit niet lukte in de reguliere competitie. De wedstrijd tegen Lendelede werd op 0-0 gezet door de bond omdat er geen nieuwe datum gevonden werd om die te spelen. Daardoor kostten die verloren punten ons de tweede plaats en rechtstreekse promotie. Maar we proberen dit zo snel mogelijk te vergeten”, besluit Koen Platteau.

(ELD)