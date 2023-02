Damesvolley Waregem A trekt naar Bevo Beobank Roeselare C: “We moeten scherp staan tegen deze gevaarlijke ploeg”

Damesvolley Waregem A trekt zaterdagavond op de zestiende speeldag naar Bevo Beobank Roeselare C. De ploeg van assistent-coach Koenraad Minnaert plaatste zich vorig weekend voor de halve finale van de West-Vlaamse beker door Volley Team Diksmuide A te verslaan na een vijfsetter.

Waregem versus Diksmuide. Dit seizoen staat deze confrontatie garant voor spektakel van de bovenste plank. Nadat Diksmuide tweemaal voor de competitie aan het langste eind trok tegen Waregem met 3-2-cijfers, gaf Waregem de ploeg uit de Westhoek lik op stuk door de kwartfinale eveneens na een tiebreak te winnen.

Een deugddoende zege voor de dames van Waregem, die in de competitie op de tweede plaats staan. “Deze drie confrontaties leken erg op elkaar”, glundert assistent Koenraad Minnaert. “Het enige verschil was dat wij nu meer wisselmogelijkheden hadden. We hadden enkele plannen klaar en we moesten toch tot plan C gaan om het laken naar ons toe te trekken. Anouk Beelprez trad voor het eerst in lange tijd terug aan, en we konden opnieuw op een heel goed ingevallen Romy Vroman rekenen. Ook Heleen Dendullen en Jolien Van Assche deden het uitstekend, net als de rest van de ploeg. En het was nodig. De eerste twee sets waren identiek als de week voordien, maar in set drie zag het er niet goed uit. Gelukkig konden we daarna op Romy en Fien Schroeder rekenen, net als Alexandra Boev. Onze opslag begon te draaien, wat ons de zege opleverde. In de volgende ronde komen we tegen Staden (P2) uit. De bekercompetitie is mooi meegenomen, maar we hebben maar één hoofddoel, promoveren.

Zaterdag moet Waregem vol aan de bak op het veld van Bevo Beobank Roeselare C. “We gaan en mogen ze zeker niet onderschatten”, gaat de 51-jarige Oudenaardist verder. “We moeten scherp staan tegen deze gevaarlijke ploeg. Ook een week later als we weer op verplaatsing spelen op het veld van VT Lendelede A. De top zes is enorm aan elkaar gewaagd, dus gaan we iedere wedstrijd gefocust moeten zijn.”

“Momenteel zijn we heel goed aan het trainen. De groep hangt heel goed samen. Ook hoofdcoach Benoit Cornette en ik zitten op dezelfde lijn. Alles is bespreekbaar. We hebben dezelfde visie en voelen hetzelfde aan”, besluit Koenraad.