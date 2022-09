Damesvolley Waregem A start competitie tegen Vlamertinge B: “Het blijft koffiedik kijken hoe Vlamertinge voor de dag komt”

Zaterdagavond staat in sporthal De Treffer de eerste wedstrijd van de reguliere competitie op de kalender voor Damesvolley Waregem A. Daar ontvangt de ploeg van coach Benoit Cornette in Promo 1 promovendus Vlamvo Vlamertinge B.

Vorig weekend verloor Waregem voor de interfederale Beker van België met 3-1 (25/14, 25/20, 14/25, 25/20) tegen tweedenationaler VC Gembloux. “De eerste set was terug wat wennen en toen zagen we bij momenten zwarte sneeuw”, vertelt coach Benoit Cornette. “In de tweede set gingen we goed mee, maar in money time hadden we individuele fouten die op dit niveau afgestraft worden. Set drie sloten we winnend af, maar de vierde set waren het opnieuw diezelfde fouten die ons de das omdeden. Ik was toch wel een klein beetje ontgoocheld door de nederlaag, maar daardoor hadden we terug wat werkpuntjes deze week.”

Puzzelen

“Dit is nu niet meteen onze beste voorbereiding wat aanwezigheden op training betreft”, gaat de 34-jarige Waregemnaar verder. “Door de vele blessures is er al heel wat gepuzzeld moeten worden. Zo moet ik schuiven met Alexandra Boev die van de opposite naar de hoek verhuist. Maar Alex verkeert in een bloedvorm momenteel. Hier kan ik niet anders dan heel positief over zijn. Maar ook de andere jongeren doen het goed. Ook daar is de inzet groot. Maar ik moet het nu met negen of tien fitte speelsters doen, terwijl dit er anders veertien zijn. Naar belasting toe van de fitte speelsters is dit natuurlijk niet goed. Eenmaal we blessurevrij zullen zijn gaan we een stevige ploeg hebben.”

Zaterdag komt Vlamertinge B op bezoek. “Het blijft koffiedik kijken hoe de ploeg die als tweede overging voor de dag zal komen. Ze hebben een heel goede jeugdwerking voor doorstroming naar hun ploeg in tweede nationale. Zij hebben niets te verliezen. We bekijken het tijdens de wedstrijd en naarmate die vordert kan nog gesleuteld worden”, besluit Benoit.