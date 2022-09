Catho Van de Vyvere treft met Wivo Wingene ex-club Bevo: “Motivatie om tot het uiterste te gaan”

Catho Van de Vyvere (19) speelde 13 jaar voor Bevo Roeselare en verdedigt nu de kleuren van Wivo Wingene. Zaterdag kijkt ze in nationale 3D haar ex-ploeg in de ogen. Ze is ervan overtuigd dat Wivo over de nodige kwaliteiten beschikt om de punten mee naar huis te nemen.

“Door mijn herexamens heb ik jammer genoeg niet volledig kunnen deelnemen aan de voorbereiding”, opent de 19-jarige spelverdeler Catho Van de Vyvere uit Roeselare die student toegepaste economische wetenschappen is aan de KU Leuven. “Wel heeft de ploeg een heel goede voorbereiding achter de rug. We kunnen zeker van een geslaagde en positieve voorbereiding spreken. Zaterdag om 16 uur nemen we het op in en tegen Bevo Roeselare. Na een heel spannende wedstrijd afgelopen weekend tegen Zwevezele verwacht ik een gelijkaardige thriller tegen mijn ex-club Bevo Roeselare.”

Extra druk

“Ik ben ervan overtuigd dat mijn nieuwe ploeg dankzij de ervaring en ons sterk samenhangend team, kan winnen. Natuurlijk is dit voor mij ook een extra spannende wedstrijd. Na al die jaren in Bevo te spelen, sta ik nu aan de andere kant van het net tegenover vroegere ploeggenoten. Deze extra druk zal me motiveren om tot het uiterste te gaan”, aldus Catho.

“Zoals voor elke ploeg geldt, is het de bedoeling om het maximale uit de ploeg te halen en zoveel mogelijk overwinningen binnen te halen dit seizoen. Waar we onszelf mogen zien in het klassement, daar spreek ik mij zo vroeg in het seizoen nog niet over uit. We nemen alvast heel wat positieve zaken mee uit de voorbereiding. De teamspirit van de ploeg zit in ieder geval ook goed en we staan als één blok in de wedstrijd. Dat zal zeker ook zaterdag nodig zijn.” (RV)

Zaterdag 24 september om 16 uur: Bevo Beobank Roeselare B – Wivo Wingene A.