Bavo Bavikhove A wil goed seizoen verzilveren: “Derde nationale stiekem de ambitie”

In Promo 1 staat dit weekend de topper tussen Bavo Bavikhove A en Balti Kortrijk Spurs B op het programma. De nummers drie en vier in het klassement strijden om de derde plaats. Bavikhove heeft dit seizoen alvast zichzelf verbaasd – en ook weer niet: “We vechten voor elkaar.”

Bavo Bavikhove A verloor vorig weekend verrassend van hekkensluiter Doscom Moorslede A met 3-2. “Tegen de laatste in de reeks – de ex-ploeg van een van onze spelers, waar zijn broer nog speelt, die er op gebrand was het onderste uit de kan te halen – hebben we twee punten laten liggen”, zegt Thibaut Debosschere (25). “Wij speelden niet zo slecht, maar stonden tegenover een ontketende tegenstander. Ze hebben ons pijn gedaan. Dat wil dus zeggen dat je altijd met de voetjes op de grond moet blijven.”

“De match van zondag tegen Kortrijk Spurs wordt de referentiematch om in de A-groep, de eerste drie, te eindigen. Op hun veld gingen we met 3-1 de boot in, na een wedstrijd vol emoties. We willen dus revanche nemen. We spelen thuis, wat toch wel een voordeel is, en op zondagmorgen, wat voor ons heilig is – dat is een echt voordeel geworden. Veel kleinigheden spelen in ons voordeel, zoals het veld en het balgevoel.”

“Na Kortrijk hebben we wedstrijden tegen Rembert Torhout B en Volley Team Diksmuide, de eerste en de tweede in het klassement. Torhout steekt erbovenuit, maar we konden hen in de heenmatch wel een setje afsnoepen. In Diksmuide werd het 3-2, een wedstrijd met twee gezichten. Die matchen móéten we niet winnen. Tegen Kortrijk en, op de laatste speeldag, tegen Packo Zedelgem B wél.”

“Als we de top drie halen en dus de play-offs in de A-reeks spelen, begint iedereen weer van nul. Ik verwacht dat Torhout zal bevestigen, maar daarachter gaan we dan voluit voor de tweede plaats. De eerste gaat sowieso over, de tweede na barrage. Daarvan dromen we toch stiekem.”

Beperkte kern

“We hadden niet gedacht dat we dit seizoen zo goed zouden scoren. Twee spelers zijn gestopt en we begonnen met een kern van slechts elf spelers, van wie er twee van de tweede ploeg waren overgekomen – ik was er een van. Tot overmaat van ramp was iemand met een schouderblessure twee maanden out en moest ik zes weken toekijken met een knieblessure. Maar we hebben er ons iedere keer door gevochten. We vechten voor elkaar – kameraadschap is hier belangrijk.”

Zondag 22 januari om 10.45 uur: Bavo Bavikhove A – Balti Kortrijk Spurs B