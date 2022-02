Aaron Beernaert (Bevo Beobank Roeselare B): “We willen hogerop”

De B-ploeg van Bevo Beobank Roeselare is bezig aan een prima seizoen in Promo 1 en staat momenteel tweede. “Al wil dat niet zoveel zeggen, want heel wat ploegen moeten nog matchen inhalen”, benadrukt trainer-coach Aaron Beernaert. “Toch blijft alles mogelijk in deze reeks. De top zes is enorm aan elkaar gewaagd.”

“Onze ambitie is om te stijgen naar derde nationale om de kloof met de A-ploeg in eerste nationale te verkleinen en daarvoor zijn we nog in de running. De top twee promoveert immers rechtstreeks, de derde maakt nog kans via de eindronde. We moeten op deze manier verder doen en zorgen dat we er staan op de beslissende momenten.”

Zaterdag won de B-ploeg met 2-3 van concurrent Davo Wevelgem A, nu wacht een druk weekend met op zaterdag het duel bij VT Brugge A en zondag thuis tegen VKt Torhout B, de nummer vijf en zeven in Promo 1. “Op basis van de eerste twee sets hadden we altijd met 0-3 moeten winnen van Wevelgem, maar de 27-25 in de derde set kroop toch even in de kleren. Maar chapeau voor de meisjes dat ze zich in de belle herpakten. Een teken dat we progressie geboekt hebben, want in de heenmatch gingen we op een gelijkaardige manier met 2-3 onderuit tegen hen.”

“Nu wachten met Brugge en Torhout pittige matchen. Tegen Brugge zijn we in de heenronde door het oog van de naald gekropen en Torhout won vorig weekend met 3-0 van Brugge… We hopen op een zes op zes, maar moeten op onze hoede zijn”, aldus Aaron, die coach blijft bij Bevo B.

Ondertussen liet de club weten dat A-coach Kris Supply en T2 Caroline Casteleyn volgend seizoen een stapje terugzetten. Kris gaat naar Ooivo Ooigem in Promo 1, maar blijft bij Bevo als seniorencoördinator. Aan de bestuurstafel wisselen Koen Surmont en Geert Seurinck van stoel: Geert wordt secretaris, Koen bestuurslid. (SM)