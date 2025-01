Zaalvoetbalcompetitie Michelsberg bestaat 30 jaar: “Er wordt hier stevig gebikkeld om te winnen”

De zaalvoetbalcompetitie Cafetaria Michelsberg in Spiere-Helkijn viert dit jaar haar 30ste verjaardag. Onder de vleugels van vele jaren Christine Delaplace, en sedert 2020 van David D’Heyghere, evolueerde de competitie tot 21 ploegen. “Plezier staat altijd voorop”, klinkt het.

Toen sporthal Michelsberg haar deuren 30 jaar geleden opende, ontstond meteen ook een zaalvoetbalcompetitie. Mevrouw Deldaele stond aan de wieg van dit succesverhaal. Vier jaar later nam Christine Delaplace de fakkel over. Onder haar impuls barstte de competitie uit haar voegen. “Het begon met ploegen uit lokale cafeetjes en restaurants”, vertelt de 70-jarige Christine Delaplace. “Samen met Eric Vandevelde, die de administratie voor zijn rekening nam, en zijn vrouw begonnen we met twaalf ploegen. We hebben zelfs een eerste ploeg, een reserveploeg en een jeugdploeg. Trainingen zijn er niet, enkel wedstrijden. We spelen ook alleen voor een beker voor de eerste en tweede. Ik kijk met heel veel plezier terug op deze periode. Ik heb mij hier 21 jaar goed geamuseerd als uitbaatster van het cafetaria en als organisator van de zaalvoetbalcompetitie. Plezier staat altijd voorop, maar er wordt wel altijd stevig gebikkeld om te winnen. Na mij kwam David D’Heyghere, die zijn rol heel goed vervult. Ik ben blij dat de competitie voort in goede handen is.”

Wachtlijst

“Als gepensioneerde ga ik nog vaak fietsen en wandelen. Ook naar het veldrijden en de koers ga ik geregeld. Vervelen doe ik me allerminst”, lacht Christine.

In 2020 nam David D’Heyghere het roer over van Christine Delaplace. “We tellen momenteel 21 ploegen, en er staat nog eentje op de wachtlijst”, vertelt de 54-jarige Lendeledenaar. “We hebben daarmee zowat het maximale aantal ploegen bereikt wat zaalbezetting betreft. Meer plaats om al die wedstrijden te organiseren is er niet. Er zijn ook heel wat Franstaligen die de weg vinden naar Michelsberg. We hebben ploegen uit Moeskroen, Doornik, zelfs Frankrijk… Maar ook uit Kooigem en natuurlijk uit Helkijn zelf, met allemaal plaatselijke spelers.”

Manusje-van-alles

“Ik zorg zowat voor alles. De volledige organisatie, de kalender, ik ben het aanspreekpunt voor de ploegen, ik kijk voor de verzekering, ik zorg dat er scheidsrechters zijn… We zijn trouwens nog op zoek naar scheidsrechters om de wedstrijden in goede banen te leiden. Onze competitie spelen we op donderdag en vrijdag, telkens vijf wedstrijden per dag. De eerste start om 18 uur, de laatste om 22 uur. Zelf heb ik nooit gevoetbald maar ik ben wel supporter van Club Brugge. Vroeger speelde ik ijshockey bij Gullegem. Ik ben toevallig in het zaalvoetbal gerold en ben er nu de drager van. Dit doe ik met heel veel plezier en passie”, gaat David voort.

“De sporthalcafetaria Michelsberg baat ik zelfstandig uit. Ik gaf er zelfs mijn vaste job voor op. We werken met zeven mensen, flexi-jobbers en twee studenten. Ook sporthalcafetaria Steuren Ambacht in Lendelede baat ik uit, samen met mijn vrouw Lindsey Debusschere (44). Daar stampte ik ook een dartsclub uit de grond. We organiseren maandelijks wedstrijden en jaarlijks een groot tornooi met 30 borden in de sporthal. Momenteel telt onze club Steuren Ambacht 47 leden.”

Afscheid

“Mijn vrouw Lindsey is helaas terminaal ziek. Ze heeft eierstokkanker en heeft nog maar enkele maanden te leven. Op zondag 2 februari organiseert ze een afscheidsfeestje voor haar klanten in Lendelede. Het is zwaar om te dragen. Onwezenlijk. Mijn vrouw verliezen, twee zaken runnen, alles valt nu op mij. Gelukkig kan ik rekenen op mijn dochter Romy (19), die al mee in het verhaal in Lendelede gestapt is. Zij zal daar hoofdzakelijk de boel runnen. Mijn jongste dochter, Nina (18), studeert voor juridisch administratief medewerker. We willen het vele werk van mijn vrouw voortzetten”, vertelt David.

“Wie onze zaalcompetitie wil volgen kan dat met de app ‘Tournify’. Daar is alles terug te vinden. Daarnaast hebben we ook een Facebookpagina ‘Zaalvoetbal cafetaria michelsberg’.”