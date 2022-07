Walter Van Steenbrugge nodigt helden van Club Brugge uit de jaren ’70, ’80 en ’90 uit in Oostende

Oostende Belgisch advocaat, auteur en strafpleiter, Walter Van Steenbrugge, nodigde zaterdagavond het kruim van het Belgische voetbal uit de jaren ’70, ’80 en ’90 uit naar Oostende. “Ik ben al meer dan 55 jaar een diehard fan van Club Brugge en doe dat geregeld”, klinkt het.

Chique volk zaterdagavond in Brasserie Albert, het restaurant van Thermae Palace in Oostende. Walter Van Steenbrugge had er immers enkele Belgische topvoetballers uit de gloriejaren van Club Brugge uitgenodigd. “Ik doe dat geregeld eens: die mensen bij goed weer naar Oostende vragen”, klinkt het bij Van Steenbrugge. “Ik ben al sinds 55 jaar een diehard supporter van Club Brugge en daarom nodig ik zo goed en zo kwaad mogelijk een aantal coryfeeën uit van Club om een glas champagne te drinken en samen iets te eten. Daarna duiken we samen terug in de archieven van Clubs gloriejaren en halen we anekdotes boven uit de tijd van toen. Club Brugge speelde in die jaren immers heel wat grote namen naar huis in Europa.”

Heel wat bekende voetballers gingen op de uitnodiging van Walter Van Steenbrugge in. Onder hen Jos Volders, Georges Leekens, Paul Courant, Willy Wellens, Roger Van Gool – de eerste Belgische voetballer die ooit naar het buitenland verkaste, Julien Cools, Jan Ceulemans, Timmy Simons, Pascal Renier en Rudy Verkempinck. “Al die mannen zijn ooit international geweest bij de Rode Duivels”, vervolgt Van Steenbrugge. Het initiatief kreeg de volle goedkeuring van de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhaeghe, maar hij kon er jammer genoeg niet bij zijn.”

Belgisch journalist, columnist en schrijver Hugo Camps kwam ook langs en bracht een ode aan de helden die Club Brugge groot hebben gemaakt.