VV Leke-Vladslo viert jubileum met galamatch

Afgelopen weekend vierde VV Leke-Vladslo het tienjarig bestaan met een galamatch tussen de huidige kern en de oud-spelers. “Mede dankzij het zonnige weer konden we op een mooie opkomst rekenen. Sponsors, familieleden en sympathisanten waren talrijk aanwezig”, aldus Arnaud Depuydt, initiatiefnemer van het event en doelman van VVLV.

“De oud-spelers grepen ons van bij het begin bij de keel, maar het gebrek aan matchritme zou ze uiteindelijk toch fataal worden. Na een aangenaam kijkstuk stonden de 5-3-eindcijfers op het bord.”

VV Leke-Vladslo ging dit jaar op teamstage naar Rotterdam, kreeg een gloednieuwe outfit en ook de kantine kreeg een remake. De club is dus springlevend. “Het gaat super in Leke”, bevestigt Arnaud.

“We hebben een zeer hechte ploeg waar iedereen welkom is. Jonas Grootaerd, onze coach, is aan de slag bij de voetbalschool van Club Brugge en heeft meerdere trainersdiploma’s. Hij heeft dit seizoen echter enkele aanbiedingen van Club Brugge naast zich neergelegd om toch met ons te kunnen werken. Het bewijst dat de sfeer hier heel goed zit.”

Hoge ambities

“Op sportief vlak mogen we trouwens ook niet klagen. Leke is niet meer de rode lantaarn van weleer. De afgelopen vier seizoenen stonden we steeds in de top vijf en dit seizoen eindigden we zelfs als derde. Zonder de vele blessures hadden we wellicht nog hoger kunnen eindigen. Ondertussen vinden steeds meer ervaren, kwalitatieve spelers de weg naar Leke.”

“Zo zijn onder meer Zouhir Boucherim, Jochen Van Isacker en Dennis Vanden Berghe bij ons aan de slag, maar kunnen we ook rekenen op heel wat jonge gasten en trouwe spelers. De ambitie is dan ook om volgend seizoen kampioen te spelen in de reservereeks”, besluit de 28-jarige Lekenaar.

Nu zaterdag 21 mei organiseert VVLV een comedy voorstelling waarop stemmenimitator en speler Glenn Dekeyser samen met vader Lionel een optreden geven in zaal de Lecca in Leke. De avondvoorstelling is volledig uitverkocht, maar voor de middagvoorstelling van 14 uur zijn er wel nog kaarten aan de deur te verkrijgen.

