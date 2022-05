Winst voor FWDM B in Damesfinale Beker van West-Vlaanderen voetbal

Vandaag werden in Waregem de finales van de Beker van West-Vlaanderen voetbal gespeeld. Bij de dames ging de beker naar eerste provincaler FWDM B dat met 1 – 4 won van reeksgenoot KFC Heist. Met deze overwinning plaatste FWDM B een orgelpunt aan een onvergetelijk seizoen waarin het zich enkele weken terug tot ongeslagen kampioen werd het maximum van 72 punten.

FWDM nam direct de wedstrijd in handen en nadat een paar aanvallen werden afgevlagd voor buitenspel kon Marie Debruyne die op rechts werd vrijgespeeld door Ulrike Declerck de score openen. Even later bracht Laura Delheye na slecht uitvoetballen de stand op 0-2.

Heist probeerde na de rust met een aantal diepe steek ballen het tij te keren en nadat Lizanne Misschaert van dicht bij de aansluitingstreffer over trapte kon Katinka Dubois alleen voor doel de 1-2 naast doelvrouw De Keyzer binnen schuiven.

Onmiddellijk daarna zette Marie Debruyne na een doorsteekpas van Laura Delheye de 1-3 op het bord en op aangeven van Femke Swaenepoel zorgde ze met haar derde goal van de namiddag voor de bevrijdende 1-4 voorprong. Daarna zorgde een moedig Heist voor nog wat dreiging maar de FWDM verdediging liet geen steek meer vallen.

Best trots

KFC Heist trainer speelster Katinka Dubois was ondanks het verlies best trots op haar ploeg. “We hebben tot op het einde gevochten ook al zat iedereen op het laatste stikkapot. Voor de rust probeerden we met een goede organisatie voet in de wedstrijd te krijgen tegen een toch kwalitatief sterker FWDM dat twee mindere momenten bij ons afstrafte.”

“Na de rust gingen we hoger druk zetten en dat resulteerde in de 1-2 die we jammer genoeg niet lang konden vasthouden want ik had op dat moment het gevoel dat er meer in zat. Maar die derde treffer en een beetje later de 1-4 waren voor ons een beetje de doodsteek.”

Orgelpunt

“Voor ons is deze bekerwinst het orgelpunt van een fantastisch seizoen” zegt FWDM trainer Filip Swaenepoel. “Ik vond Heist vandaag beter dan in onze onderlinge competitieduels. Vooral toen Katinka Dubois na de rust wat hoger ging spelen konden ze ons even pijn doen maar onze derde goal viel op het goede moment en een keer de 1-4 op het bord stond hadden we wat meer ademruimte.”

“Nu wij er volgend seizoen niet meer bij zijn (FWDM B promoveert als kampioen naar tweede nationale nvdr) is het aan hen om volgend seizoen de kans grijpen om hun ambities waar te maken “

Doelpunten : 26’ Marie Debruyne 0-1, 32’ Laura Delheye 0-2, 65’ Katinka Dubois 1-2, 66’ en 71’ Marie Debruyne 1-3 en 1-4.

