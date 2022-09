Sakina Ouzraoui is nieuw bij Club YLA: “Na vier jaar Anderlecht was Club YLA de beste keuze”

Club YLA haalde deze zomer bij landskampioen Anderlecht Sakina Ouzraoui (21). Deze spits met Spaanse nationaliteit scoorde in haar eerste match. Zaterdag gaat ze tegen rode lantaarn Charleroi op zoek naar een tweede.

Sakina Ouzraoui keerde dinsdag terug na een stage van negen dagen met de nationale A-ploeg van Marokko. De nieuwe aanvaller van blauw-zwart is Spaanse, maar haar ouders komen uit Marokko. Ze is van plan de Marokkaanse nationaliteit aan te vragen. Zodat ze misschien met het Noord-Afrikaanse land naar de Wereldbeker in Australië kan. “Als jeugdspeelster werkte ik wedstrijden met de U15 en U16 van de Red Flames af”, verduidelijkt Ouzraoui. “De Belgische nationaliteit heb ik niet. Dus daar stopte het voor mij. Recent kreeg ik een uitnodiging van de Marokkaanse bond voor een stage in Rabat. Voor mij was dat een ongelooflijke ervaring.”

Beloftes niet nagekomen

Woensdag sloot Ouzraoui weer aan bij Club YLA. Om de partij tegen Charleroi voor te bereiden. Zowel uit bij Zulte Waregem (0-2) als thuis tegen Standard (2-2) verscheen de Brusselse meid aan de aftrap. In vier seizoenen bij de landskampioen slaagde ze er niet in om vaste waarde te worden. “De eerste jaren onder trainer Patrick Wachel was ik nog heel jong. Van hem kreeg ik toch veel speelminuten. Vorig seizoen speelde ik minder. Met onder meer Tessa Wullaert en Amber Maximus was er in het offensieve compartiment veel concurrentie. Ik wist dat beiden gingen vertrekken. Anderlecht wou me houden, maar ik vond dat enkele beloften niet werden nagekomen zodat ik na vier seizoenen toe was aan nieuwe lucht. Ik sprak met zowel Dennis Moerman als Leo Van der Elst en had een goed gevoel bij wat zij vertelden.”

Dus verhuisde Sakina Ouzraoui van Anderlecht naar Club YLA. “De beste keuze”, benadrukt de blauw-zwarte spits. “Zowel fysiek als mentaal voel ik me uitstekend. Nederlands spreken is voor mij moeilijk, maar ik versta de taal wel. Engels is de voertaal in onze kleedkamer. Wat de partij tegen Charleroi betreft: we mogen de tegenstander niet onderschatten. Ik kijk veel naar voetbal en zie vaak verrassende uitslagen. We moeten op onze hoede zijn, ook al haalde Charleroi uit drie matchen nog geen enkel punt.” (HF)

Zaterdag 10 september om 16.15 uur in Aalter: Club YLA – Sporting Charleroi.